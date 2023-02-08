Infolinia WHO dla pacjentów z Ukrainy
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchomiła infolinię dla uchodźców z Ukrainy. Każda osoba, która zadzwoni pod podany numer otrzyma kompleksowe informacje na temat możliwości skorzystania ze świadczeń w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej (np. jak umówić się na wizytę lekarską w Polsce, jak otrzymać szczepienia ochronne oraz kontynuować leczenie chorób przewlekłych a także otrzymać pomoc psychologiczną).
Infolinia jest bezpłatna, czynna 7 dni w tygodniu w godzinach (pn.-pt. 8:00-20:00, sb.-nd. 9:00-20:00) oraz obsługiwana w 2 językach: ukraińskim oraz rosyjskim.
Zadzwoń bezpłatnie: 800 00 30 21
Ukrainian Version:
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустила гарячу лінію для біженців з України. За вказаним номером можна отримати вичерпну інформацію щодо доступних послуг у рамах польської системи охорони здоров’я, наприклад: як записатися на прийом до лікаря в Польщі, як отримати щеплення, продовжити лікування хронічних захворювань, або отримати психологічну допомогу.
Гаряча лінія безкоштовною, працює 7 днів на тиждень (пн-пт 8:00-20:00, сб-нд 9:00-20:00) і обслуговується двома мовами: українською та російсько.
Дзвонить безкоштовно: 800 00 30 21
Russian Version:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила горячую линию для беженцев из Украины. По указанному номеру можно получить исчерпывающую информацию о доступных услугах в рамках польской системы здравоохранения, например: как записаться на прием к врачу в Польше, как сделать прививки, продолжить лечение хронических заболеваний или получить психологическую помощь.
Горячая линия бесплатная, работает 7 дней в неделю (пн-пт 8:00-20:00, сб-вс 9:00-20:00) и обслуживается на 2-х языках: украинском и русском.
Звоните бесплатно: 800 00 30 21
Źródło informacji: WHO