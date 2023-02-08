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Artykuł Sponsorowany
Dzisiaj, 08-02-2023 15:00
Artykuł sponsorowany PAP

Infolinia WHO dla pacjentów z Ukrainy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchomiła infolinię dla uchodźców z Ukrainy. Każda osoba, która zadzwoni pod podany numer otrzyma kompleksowe informacje na temat możliwości skorzystania ze świadczeń w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej (np. jak umówić się na wizytę lekarską w Polsce, jak otrzymać szczepienia ochronne oraz kontynuować leczenie chorób przewlekłych a także otrzymać pomoc psychologiczną).

Źródło: Adobe Stock
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Infolinia jest bezpłatna, czynna 7 dni w tygodniu w godzinach (pn.-pt. 8:00-20:00, sb.-nd. 9:00-20:00) oraz obsługiwana w 2 językach: ukraińskim oraz rosyjskim.

Zadzwoń bezpłatnie: 800 00 30 21

WHO/Tomasz Bilak/Bilak.pl materiały partnera
WHO/Tomasz Bilak/Bilak.pl Źródło: materiały partnera

Ukrainian Version:

d4j3u16

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустила гарячу лінію для біженців з України. За вказаним номером можна отримати вичерпну інформацію щодо доступних послуг у рамах польської системи охорони здоров’я, наприклад: як записатися на прийом до лікаря в Польщі, як отримати щеплення, продовжити лікування хронічних захворювань, або отримати психологічну допомогу.

Гаряча лінія безкоштовною, працює 7 днів на тиждень (пн-пт 8:00-20:00, сб-нд 9:00-20:00) і обслуговується двома мовами: українською та російсько.

Дзвонить безкоштовно: 800 00 30 21

WHO/Tomasz Bilak/Bilak.pl materiały partnera
WHO/Tomasz Bilak/Bilak.pl Źródło: materiały partnera

Russian Version:

d4j3u16

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила горячую линию для беженцев из Украины. По указанному номеру можно получить исчерпывающую информацию о доступных услугах в рамках польской системы здравоохранения, например: как записаться на прием к врачу в Польше, как сделать прививки, продолжить лечение хронических заболеваний или получить психологическую помощь.

Горячая линия бесплатная, работает 7 дней в неделю (пн-пт 8:00-20:00, сб-вс 9:00-20:00) и обслуживается на 2-х языках: украинском и русском.

Звоните бесплатно: 800 00 30 21

WHO/Tomasz Bilak/Bilak.pl materiały partnera
WHO/Tomasz Bilak/Bilak.pl Źródło: materiały partnera

Źródło informacji: WHO

Artykuł sponsorowany PAP
d4j3u16

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d4j3u16
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