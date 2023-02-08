Infolinia WHO dla pacjentów z Ukrainy

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустила гарячу лінію для біженців з України. За вказаним номером можна отримати вичерпну інформацію щодо доступних послуг у рамах польської системи охорони здоров’я, наприклад: як записатися на прийом до лікаря в Польщі, як отримати щеплення, продовжити лікування хронічних захворювань, або отримати психологічну допомогу.