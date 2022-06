Inflacja szaleje. Gałka lodów za 8 zł

- 8 złotych za gałkę lodów to cena, która może przerażać, ale takich "cen grozy" jest mnóstwo. To konsekwencje polityki gospodarczej kraju, która sięga jeszcze czasów pandemii. Inflacja, wzrost stóp procentowych, pewne czynniki społeczne, to wszystko scala się w obraz rosnących cen. Boję się, że takie ceny mogą stać się naszą codziennością i jeszcze zatęsknimy za cenami, które tak nas przerażają obecnie - mówi serwisowi wszczecinie.pl dr Katarzyna Kazojć, ekonomistka.