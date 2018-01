Indie: Wypadek autobusu. Zginęło co najmniej 36 osób

Do wypadku doszło we wschodnich Indiach. Kierowca autobusu rozmawiał przez telefon komórkowy, kiedy doszło do zdarzenia. Autobus przewoził ponad 50 pasażerów.



Większość pasażerów zginęła na miejscu (PAP, Fot: PAP)

Informacje o wypadku podały władze stanu Murshidabad w Zachodnim Bengalu.

Opóźniony przyjazd policji spowodował wybuch agresji ze strony mieszkańców, którzy próbowali pomagać poszkodowanym, podaje portal rmf24.pl.