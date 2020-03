Indie. Egzekucja czterech mężczyzn skazanych za brutalny gwałt i morderstwo

Czterech mężczyzn zostało powieszonych w piątek rano w więzieniu w New Delhi. Sąd skazał ich za brutalny gwałt i zabójstwo 23-letniej kobiety w 2012 r. Zbrodnia ta odbiła się w Indiach szerokim echem, co ostatecznie doprowadziło do zmiany prawa.

Indie. Egzekucja czterech mężczyzn skazanych za brutalny gwałt i morderstwo (PAP/EPA, Fot: Harish Tyagi)