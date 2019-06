Incydent na Pacyfiku. Uczestnikami Ameryka i Rosja

Rosyjski okręt prawie zderzył się z amerykańskim krążownikiem rakietowym. Do groźnej sytuacji doszło na Morzu Filipińskim. Kraje obarczają się nawzajem winą o to, kto wykonał niebezpieczny manewr.



Na Pacyfiku doszło do groźnego, amerykańsko-rosyjskiego incydentu. Mało brakowało, by maszyny tych krajów się ze sobą zderzyły. "Działania rosyjskiego okrętu uznano za 'niebezpieczne i nieprofesjonalne'" - podaje Interia.

Rosja twierdziła, że to Amerykanie odpowiadają za incydent, a także że doszło do niego na Morzu Wschodniochińskim. Amerykański okręt miał zmienić kurs i przepłynąć w odległości zaledwie 50 metrów przed dziobem rosyjskiego niszczyciela Admirał Winogradow. Nieco inaczej widzi to rzecznik VII Floty USA Clayton Doss. Słowa Rosjan nazwał "propagandą".