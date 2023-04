"Immersive Monet & The Impressionists" po raz pierwszy w Europie!

To ogromna przyjemność gościć wystawę tego formatu w Art Box Experience, ale też wielka odpowiedzialność wobec odwiedzających – uzupełnia Mateusz Labuda, wiceprezes zarządu Art Box Experience. Każda nasza wystawa to jednocześnie wspaniała, atrakcyjna lekcja dla dorosłych i dla dzieci. Przygotowaliśmy specjalną salę edukacyjną, stanowiącą zgodne z podstawą programową wprowadzenie do wystawy. Taka szkolna wycieczka jest chętnie wybierana przez nauczycieli i lubiana przez uczniów. Jednak to nie wszystko. Chcemy uczyć, ale przede wszystkim bawić, uwodzić gości obrazem i dźwiękiem, bez względu na wiek czy zamiłowanie do sztuki. A ta wystawa robi to jak żadna inna.