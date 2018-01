Imigranci zatrzymani na granicy polsko-ukraińskiej. Wśród nich było niemowlę

Dwie rodziny starały się przekroczyć pieszo granicę polską-ukraińską. To pierwszy w tym roku przypadek zatrzymania nielegalnych imigrantów na Podkarpaciu.

- W ośmioosobowej grupie były dwie rodziny z czworgiem dzieci. Najmłodsze z nich miało 7 miesięcy, a pozostałe: 2, 11, 14 lat. Rodziny były dobrze przygotowane do podróży. Miały odzież i obuwie na zmianę, nawigację telefoniczną, kompas oraz znaczą ilość gotówki i kosztowności. Jak wyjaśnili, chcieli dotrzeć do przez Polskę do Niemiec – mówi w rozmowie z rzeszowską "Gazetą Wyborczą" mjr Elżbieta Pikor, rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.