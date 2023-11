Imam z Niemiec pożałował postu. Spotkała go dotkliwa kara

W jednym z niemieckich meczetów doszło do nieprzyjemnego incydentu, który zakończył się surową karą dla imama. Muzułmański duchowny wrzucił do mediów społecznościowych post, który zdaniem odbiorców w niesmaczny sposób nawiązywał do ataku członków Hamasu na Izraelczyków, jaki miał miejsce 7 października.