Ile razy kontrolowano kasyna? Sanepid: nie mamy takich danych

Przy każdej nowej decyzji rządu o zdejmowaniu czy nakładaniu obostrzeń sanitarnych pojawiają się emocje dotyczące działalności kasyn. Te zostały zamknięte w zeszłym roku w czasie pierwszego lockdownu od marca do 18 maja. Później działały aż do 28 grudnia. O mały włos ich działalność była by dozwolona jeszcze dłużej, aż do 17 stycznia tego roku. Na podpis premiera czekało już rozporządzenie zamykające kluby nocne, baseny, aquaparki i siłownie. Nie dotyczyło ono kasyn.