Ile książek czytają Polacy? Tak dobrze nie było od lat!

Autorzy badania studzą zresztą nadmierny optymizm – trudno dziś mówić o modzie na czytanie. To, że "więcej Polaków czyta książki, nie oznacza, że rośnie również intensywność praktyk lekturowych. Odsetek osób, które czytały siedem lub więcej książek w ciągu roku, wynosi 8 proc., a więc nie mamy tu do czynienia z różnicami statystycznie istotnymi w stosunku do ubiegłych lat. Z tego punktu widzenia należy ostrożnie myśleć o prognozach dotyczących społecznego zasięgu książki w najbliższej przyszłości – na razie jest zbyt wcześnie, żeby mówić o początku nowego trendu w tej dziedzinie" – czytamy we wstępie do raportu Biblioteki Narodowej.