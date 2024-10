IŁ-76 zestrzelony. Człowiek Buta na pokładzie

Granow prowadził dwie linie lotnicze dostarczające broń do Konga - informowało w 2005 r. Amnesty International. Rosjanin współpracował z Wiktorem Butem, międzynarodowym handlarzem bronią, na co są liczne dowody. But został skazany na 25 lat więzienia w USA za próbę sprzedaży broni kolumbijskim rebeliantom. W 2022 r. wrócił do Rosji w wymianie na amerykańską koszykarkę Brittney Griner. "The Wall Street Journal" informował ostatnio, że But ponownie zajął się handlem bronią.