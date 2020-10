Iga Świątek. Jak wygląda jej życie poza kortem?

Iga Świątek o wielkich emocjach

Zwyciężczyni French Open zdradziła, że po swoim triumfie była niezwykle zmęczona, ale było w niej również mnóstwo niepewności i pytań o przyszłość. - Sukces, jakiego w Polsce w mojej dyscyplinie nie osiągnął jeszcze nikt, sprawił, że stałam się bardziej popularna. Zainteresowanie mediów jest o wiele większe. Nie wiedziałam, jak Polska przywita mnie po moim powrocie. Obawiałam się tego trochę, bo to dla mnie nowa sytuacja. Nie wiedziałam, co się wydarzy, a jestem osobą, która lubi mieć wszystko pod kontrolą - powiedziała.

Koronawirus w Polsce. Kolejki przed punktami pobrań. "Jesteśmy na granicy"

Iga Świątek o poświęceniach

- W okresie przygotowawczym, podczas przerwy koronawirusowej, wstawałam o 8, jadłam śniadanie, o 9:30 zaczynałam rozgrzewkę. Od 10 do 12 grałam. Później prysznic, obiad, powrót do domu około 13:30. O 15 jazda na kolejny trening, ogólnorozwojowy albo technikę tenisa. Od 15:30 do 17:30 czas na korcie albo na siłowni. Później rozciąganie. W domu o 19:30 i dopiero chwila dla siebie. Zresztą, wieczorami zawsze pojawiają się inne aktywności - media, konsultacje lekarskie. Do tego trzy razy w tygodniu praca z fizjoterapeutą, odnowa biologiczna - wyliczała Świątek. - Poświęceń było sporo, ale z drugiej strony robię coś, co uwielbiam. Moje szczęście polega na tym, że znalazłam pracę, którą kocham. No, może poza momentami, w których gra mi nie idzie i nie chcę być już na korcie - dodała.