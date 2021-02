Iga Świątek marzy o powtórce z Paryża. "Trudno będzie zagrać tak samo"

Iga Świątek marzy o powtórce z Paryża

Iga Świątek chciałaby powtórzyć wynik z Paryża, ale wie, że nie będzie to łatwe. - Nie myślałam jeszcze o tym, jak będzie wyglądał nasz najbliższy mecz w porównaniu z dwoma poprzednimi i jak się do niego przygotować. Myślę, że będę nieco improwizować. To świetna tenisistka i nawet jeśli wygrałam nasz ostatni mecz, to nadal mam poczucie, że nie mam nic do stracenia, bo Simona jest mistrzynią - powiedziała na konferencji prasowej, a cytuje ją PAP.