Idzie Nadine. Będzie silnie wiało

Niebezpieczna pogoda to następstwo zmierzającego do kraju niżu Nadine. - To silny wir, w którym masy powietrza przemieszczają się szybkim strumieniem, niosąc silne porywy wiatru - tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Niż zmierza do Polski znad Morza Norweskiego.