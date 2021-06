I zdarzył się cud. Ogromna pomoc dla Danusi i jej niepełnosprawnej córki

- Mam swoje lata. Proszę mi wierzyć, ja już o niczym nie marzę, tylko myślę o tym, żeby dzieci miały jak najlepiej. Modlę się o to każdego dnia. Tyle dobrze, że załatwiłam opiekę. Marek w ośrodku, a córka z Olsztyna obiecała, że gdybym umarła, weźmie Lonię do siebie. Już to uzgodniłyśmy, tam przecież też można jeździć na terapię. Longina nie zostanie sama, to najważniejsze. Ale kamień z serca wcale nie spadł i spokojnie nie zasypiam. Martwię się, jak chora córka da sobie radę, kiedy mnie zabraknie - opowiadała Danusia Wirtualnej Polsce.