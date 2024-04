I Twoje dziecko może wyjść na murawę z Lewandowskim! Lidl rozpoczyna kampanię UEFA EURO 2024: LIDL KIDS TEAM

W Lidlu stawiamy ludzi w centrum naszych działań. Kształtujemy codzienne życie wielu osób na całym świecie, dlatego jednymi z kluczowych obszarów naszej strategii CSR jest zaangażowanie w dialog oraz promocja zdrowia. Współpracując z UEFA, cieszymy się, że możemy zaoferować klientom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia w ramach programu Lidl Kids Team. Chcemy pokazać konsumentom, że gramy w jednej drużynie. Niezależnie od tego, czy chodzi o oferowanie niskich cen, zapewnianie świeżych owoców i warzyw, czy też dawanie dostępu do kulis jednego z największych turniejów piłkarskich na świecie – wszędzie tam jest Lidl – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR Lidl Polska.