Huragan Milton atakuje Florydę. Trudno uwierzyć, co zrobił sympatyk Trumpa

"Gdy huragan Milton dociera do lądu w pobliżu hrabstwa Sarasota, nadszedł czas, aby schronić się na miejscu. Ratownicy są rozmieszczeni i gotowi do działania, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe będą w toku, aby ratować życie przed świtem i będą kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne" - poinformował po godz. 2 w nocy polskiego czasu gubernator Florydy Ron DeSantis.