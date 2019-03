Hulajnogą wokół pomnika. Protest po interwencji policji

Wokół pomnika jeździli na hulajnogach, rolkach i rowerach. Chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko interwencji policji, która spisała dwójkę nastolatków za jazdę na hulajnogach po pomniku.



Do incydentu przy pomniku doszło w zeszłą sobotę. Wtedy to dwójka nastolatków jeździła na hulajnogach po warszawskim placu Piłsudskiego, jednak akrobacje wykonywali wskakując na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. I właśnie za to zostali przez policję wylegitymowani.