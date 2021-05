Obostrzenia na maj 2021. Hotele wznowiły działalność. Restauracje wciąż zamknięte

Od soboty 8 maja działalność wznowiły hotele - z wyjątkiem strefy welness & spa. W hotelach obowiązuje jednak limit gości - zajętych może być maksymalnie 50 proc. pokoi. Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie w nocy z piątku na sobotę, będą one mogły w tym trybie działać do 5 czerwca .

Goście nie będą mogli na razie skorzystać z hotelowej restauracji. Posiłki, o ile ich pobyt w hotelu będzie dłuższy niż doba, otrzymają do pokoju.

Obostrzenia na maj 2021. Od 15 czynne będą restauracyjne ogródki

Restauracje, nie tylko te hotelowe, pozostaną zamknięte dla gości do 14 maja. Będą one mogły serwować posiłki tylko na wynos .

Sytuacja zmieni się od 15 maja. Wówczas kawiarnie, bary i restaurację będą mogły otworzyć ogródki na świeżym powietrzu. Będą tam jednak wciąż obowiązywać pewne ograniczenia: zajęty może być co drugi stolik, odległość między nimi będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami postawiona zostanie przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.