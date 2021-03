Hospicja perinatalne pod lupą Sejmu. Jest projekt ustawy

Hospicja perinatalne i ich funkcjonowanie zostały ujęte w projekcie nowelizacji do ustawy "Za życiem". Wnioskodawcą jest obóz Solidarnej Polski. Projekt właśnie trafił do Sejmu.

- Wiarygodność to ważna sprawa w polityce. Obiecaliśmy, że znowelizujemy ustawę za życiem. Dotyczy to hospicjów perinatalnych. Złożyliśmy projekt, by Sejm mógł nad tą nowelizacją procedować - mówił w środę 17 marca w Sejmie wiceminister Michał Wójcik.

Hospicja perinatalne pod lupą Sejmu. Jest projekt nowelizacji

Jak dodał, państwo powinno pomagać osobom, które znalazły się w dramatycznej sytuacji. - Chodzi o to, by każdy lekarz miał obowiązek poinformować rodzica z dzieckiem z wadą letalną, że istnieją hospicja perinatalne. Tu chodzi o prawo kobiety do skorzystania z tej możliwości. To nie jest obowiązek - powiedział polityk.

- Chcemy, żeby w szpitalach byli specjalni koordynatorzy perinatalnej opieki paliatywnej, którzy dokładnie znają historię choroby danego dziecka. Osoby, które przeprowadzą rodziców przez całą procedurę aż do porodu - dodał Michał Wójcik.

Hospicja perinatalne jako "możliwość". Michał Wójcik apeluje do opozycji

Jak podkreślił, celem ustawy jest to, by kobieta mogła rodzić w warunkach godnych. - Nie może być tak, by na jednej sali leżała kobieta, która wie, że urodzi śmiertelnie chore dziecko, z kobietą, której dziecko jest zdrowe. Musimy być pełni empatii. Uregulowana jest tu też kwestia pochówku dzieci - zaznaczył wiceminister sprawiedliwości.

Polityk podkreślił, że istotą jest jak najszybsze procedowanie nad projektem ustawy. - Apeluję też do opozycji. To jest projekt dobry i potrzebny. Niech on nas nie dzieli. Ten projekt powinien być dawno przyjęty - mówił Michał Wójcik.

Hospicja perinatalne a ustawa Solidarnej Polski. Założenia

- Chcemy, by w szpitalach byli koordynatorzy perinatalnej opieki paliatywnej. By były konsylia składające się z lekarzy, psychologów, którzy ustalą miejsce porodu, sposób objęcia ochroną kobiety do czasu porodu i po porodzie. Kobiety, które zdecydują się urodzić dzieci z wadą letalną, będą miały możliwość przebywania w osobnych salach, zapewniających intymność. Zapewniona zastanie im także stała obecność osoby bliskiej, a także opieka psychologa - mówili wtedy autorzy projektu z ramienia Solidarnej Polski.

Poza sformalizowaniem kwestii dotyczącej działania hospicjów perinatalnych "ziobryści" mieli skupić się także na ujednoliceniu orzecznictwa wobec osób niepełnosprawnych, a także budowie Centrów Opieki Wytchnieniowej dla matek z dziećmi z niepełnosprawnościami.

- Matki mogłyby w takich ośrodkach pozostawić swoje dzieci pod opieką psychologów i lekarzy, by móc w tym czasie zająć się obowiązkami dnia codziennego, choćby zakupami czy wizytą u lekarza - tłumaczyli w listopadzie 2020 roku rozmówcy znający kulisy pracy nad ustawą.