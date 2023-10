Horror w Niemczech. Polak stanął przed sądem

Jak podał w piątek adwokat oskarżonego Polaka, nie będzie on wypowiadać się na temat zarzutów w trakcie procesu. Oskarżony zasłania się tym, że nie pamięta zajścia. Informacje na temat swojej osoby zamierza udzielić najwcześniej w przyszłym tygodniu. 26-latkowi, który przebywa w areszcie śledczym, zarzuca się poza morderstwem także usiłowanie rabunku ze skutkiem śmiertelnym. Proces przed Izbą ds. Zbrodni Ciężkich Sądu Krajowego we Fryburgu ma trwać do 20 października.