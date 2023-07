Horror w czasie jazdy próbnej. Nie żyje 25-letni motocyklista

25-latek miał sądowy zakaz kierowania pojazdami

Radio ZET podało już pierwsze ustalenia policji w sprawie tragicznego wypadku. Po pierwsze stwierdzono, że 25-latek jechał bez kasku. Co więcej, nie miał uprawnień do kierowania motocyklem i obowiązywał go sądowy zakaz kierowania pojazdami. Mimo to mężczyzna udał się na feralną jazdę próbną, po której miał zdecydować o zakupie jednośladu.