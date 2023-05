Horror turystki na Bali. Słoń zmiażdżył jej rękę

Stała zbyt blisko słonia

Koszmar Amerykanki rozegrał się, gdy ta chciała zrobić sobie zdjęcie razem ze słoniem. Cały czas towarzyszył jej przewodnik - opiekun, który znał tego słonia od 24 lat. Miał on instruować kobietę krok po kroku, jak powinna zachowywać się względem zwierzęcia, by go nie wystraszyć. Okazało się jednak, że turystka stanęła zbyt blisko, co spowodowało, że słoń wciągnął jej rękę do swojego pyska.