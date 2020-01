Horoskop tygodniowy na 6-12 stycznia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu?

Horoskop tygodniowy dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Jest szansa na nawiązanie romantycznej relacji – to może być związek na dłużej, kto wie, może na całe życie. Marzenia mogą przekształcić się w rzeczywistość, otwórzcie się na świat duchowy, który pokaże wam swoje bogactwo i możliwości.

Praca: Ktoś w pracy was zaskoczy lub uświadomicie sobie, że nadszedł czas na zmiany. Nie dokonujcie ich jednak w pośpiechu i pod wpływem impulsu. Niebawem zaświeci dla Was zielone światło a i otoczenie będzie bardziej do zmian przychylne.

Finanse: Skupicie się na stanie posiadania i zaczniecie robić porządki w finansach. Bliska osoba zarzuci Wam nadmierną rozrzutność, warto posłuchać mimo wszystko tej opinii. W środę zaskakujący przypływ gotówki, nie wydawajcie jej od razu.

Zdrowie: Będzie was w tym tygodniu „nosić”, tymczasem Tarot zachęca do odpoczynku i zweryfikowania wszystkich dotychczasowych pomysłów. Z Nowym Rokiem nie tylko ty masz postanowienia, aby bardziej zadbać o fizyczną kondycję. Uważaj jednak na kontuzje. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Miłość: W miłości zamieszanie i silne pokusy. Uważaj na zazdrośników i wielbicieli sprzed lat. Zamiast w nieskończoność litować się nad złamanymi sercami, kieruj się w miłości rozsądkiem, a nawet egoizmem. To dla Ciebie może być trudna postawa, ale czy chcesz ponownie mieć złamane serce?

Praca: Nie kryj się ze swoimi opiniami, zwłaszcza jeśli wiesz, że racja leży po twojej stronie. Zanim jednak je wypowiesz, emocje schowaj do kieszeni. Nazbyt duża impulsywność przysporzyć Ci może wrogów, głównie w kobiecym gronie.

Finanse: Stan waszych finansów wzbudzi wiele zmiennych emocji. Nie jest to czas do niepokoju, jednak wstrzymaj się z większymi wydatkami w tym tygodniu. Pozwolić sobie możesz jedynie póki co na podstawowe minimum.

Zdrowie: Cały tydzień będzie udany, ale planety radzą ci, abyś uważał na zdrowie, uważał w podróży i nie prowokował zazdrosnych wielbicieli. Twój system nerwowy będzie w tym tygodniu nadszarpnięty, postaw na luz i relaks. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla barana

Baran (21.03-19.04) Miłość: Ten tydzień zapowiada zmiany w przyjaźni lub w grupie osób, z którymi łączy was wspólnota zainteresowań. Może się zdarzyć, że w pierwszej połowie tygodnia poznacie kogoś, z kim nawiążecie bliską relację lub przeciwnie – zerwiecie długoletnią znajomość, aby rozpocząć nowy rozdział w życiu towarzyskim.

Praca: Nie dyskutuj teraz z szefem, bo może cię źle zrozumieć. Lepiej bądź dyplomatą, a uda ci się postawić na swoim. Przeczekaj z nowymi pomysłami, to nie jest czas na innowacje w pracy. Początek roku i tak przyniesie dla Ciebie dużo zmian z zewnątrz, z którymi będziesz musiał się zapoznać.

Finanse: Pozostańcie ostrożni w dziedzinie finansów i zrezygnujcie z niepewnych inwestycji przez nadchodzące trzy tygodnie. Krąży koło Was osoba, która będzie obiecywać „złote góry”. Zdystansuj się mocno do tych propozycji, a najlepiej stanowczo podziękuj.

Zdrowie: W czasie weekendu zajmijcie się tym, co lubicie robić najbardziej. Uważajcie jednak na smażone potrawy, mimo, że chęć będzie wielka, ogranicz je do minimum. W razie niestrawności, nie lecz się karnawałowym sznapsem. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla byka

Byk (20.04-22.05) Miłość: W miłości zapowiadają się spokojniejsze dni. Będzie ci zależeć, aby wiele rzeczy robić wspólnie. Weekend to dobry czas na wyjazd i odpoczynek w pięknym miejscu. Warto w tych dniach otworzyć swe serce, planety sprzyjają do wyznań.

Praca : W pracy osobiście pilnuj ważnych dla ciebie spraw i nie ufaj obietnicom kogoś, kto znany jest z zamiłowania do fantazji. Osoba ta może i będzie miała dobre chęci, jednak z działaniem u niej na bakier. Konsekwencji w tym tygodniu Ci nie zabraknie, więc nie idź na łatwiznę.

Finanse: Niektóre Byki zostaną zmuszone będą by podjąć w sposób nagły i niespodziewany odważne finansowe decyzje. Konsekwencje będą odczuwalne aż do lata, dlatego miej głowę na karku. Jednak nie rób uników, brak decyzji będzie jeszcze przykrzejsze w skutkach.

Zdrowie: Ktoś z bliskich powstrzyma was skutecznie przed popełnieniem finansowego błędu. Mimo to nerwów w tym tygodniu nie unikniesz. Zadbaj o sen, może choć herbatka z melisy, nieco emocje złagodzi. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: W miłości pokusy. Komuś się spodobasz i trudno będzie to ukryć. Uważaj, bo ukochany będzie miał powody do zazdrości. Zresztą i tak osoba która się pojawi, nie ma konkretnych planów co do waszej relacji. Nie warto robić sobie zamieszanie nią w głowie.

Praca: Czekają cię w tym tygodniu większe zawodowe wyzwania. Ktoś postawi przed tobą różne wymagania, które okażą się trudne do spełnienia. Bądź cierpliwy, bo dzięki rewolucyjnym pomysłom uporasz się ze wszystkimi sprawami. Staraj się tylko podczas tych działań, nie mówić o nich za dużo, a już na pewno o osobie, która je Wam zleciła.

Finanse: Staniecie się mniej nerwowi i popędliwi, zyskają na tym finanse, o które rozpoczniecie intensywne starania. Początek roku sprzyja planowaniu, staraj się, aby ten plan był zgodny nie tylko z Twoimi oczekiwaniami, ale i bliskiej Ci osoby.

Zdrowie: Nie poddawajcie się stresom, znajdźcie czas na bliższy kontakt z dziećmi i z bliskimi. To świetny czas, aby wybrać się na lodowisko. Kiedy miałeś łyżwy na nogach? Spróbuj, ta jazda doskonale Cię odstresuje. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla raka

Rak (22.06-22.07) Miłość: W miłości wreszcie zapowiada się więcej spokoju. Korzystny wpływ Wenus przyniesie ci szansę na uniknięcie nieporozumień. Weekend będzie romantyczny i bardzo udany. To idealny czas, aby zadbać o swoją drugą połówkę. Osoby wolne natomiast mają szanse na poznanie wartościowej osoby.

Praca: Bądź uprzejmy i rób to, co do ciebie należy, a przed weekendem trudne sytuacje wyjaśnią się na twoją korzyść. Zaskakująca dla Ciebie będzie postawa mężczyzny, który do tej pory lubił Ci rzucać kłody pod nogi. Duże wsparcie teraz od niego popłynie.

Finanse: Łatwiej wam będzie podejmować decyzje pieniężne, pojawi się jednak tendencja do większych niż zwykle wydatków. Jeśli związane będą one z upiększaniem Twojego domu, to trzymaj się wyznaczonego limitu. W tym zakresie, możesz mieć nazbyt lekką rękę a i ostatecznie portfel.

Zdrowie: Czeka cię wielki powrót dobrej formy i wspaniałego humoru. Przeznacz ten czas na spacery, forsowanie się na siłowni, nie jest dla Ciebie. Jeśli Lubsz tańczyć, może warto zapisać się od Nowego roku na kurs? Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla lwa

Lew (23.07-23.08) Miłość: W miłości nie słuchaj życzliwych doradców, tylko własnej intuicji, a szczęście będzie ci sprzyjać. W tych dniach roztaczać będziesz miłosną aurę, nie jeden kandydat się pojawi, których w Twoim towarzystwie będzie się chciał zimowym wieczorem ogrzać. Najważniejsze, że dokonasz trafnego wyboru.

Praca: Sprawy zawodowe przestaną być tak ważne, swoje działania skierujecie na więzi łączące was z przyjaciółmi lub z osobami, z którymi dzielicie zainteresowania. Takie podejście można sobie zaserwować oby jednak nie za długo. Nie lubisz przecież obserwować, że debet zaczyna wielkimi krokami nadchodzić.

Finanse: Uda się wam dojść do porozumienia w sprawach związanych z inwestycjami oraz zarządzaniem wspólnymi finansami. Jednak więcej będzie rozmów, niż konkretnego działania, a tym samym, zarabiania.

Zdrowie: Czas, abyś i ty trochę pomyślał o sobie, a nie poświęcał się dla innych. Zadbaj o swoje ciało, jeśli nie możesz skorzystać z profesjonalnego SPA, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w zaciszu domowej łazienki jego namiastkę choć sobie zorganizować. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla panny

Panna (24.08-22.09) Miłość: Zwróć większą uwagę na sprawy związane z domem i rodziną, bo możliwe są drobne nieporozumienia ze starszymi krewnymi. Nie kąsaj ich tylko swym uszczypliwym słowem. Ty szybko zapomnisz, w nich na długo pozostanie żal.

Praca: Pod koniec tygodnia przypilnuj zawodowych spraw, ktoś może wpaść w panikę i trzeba będzie mu pomóc. Nie daj się tylko poganiać. Rozważ wszystko spokojnie, ale znaczące decyzje podejmuj w przyszłym tygodniu.

Finanse: Korzystne transakcje i udane zakupy, dodatkowo los sprzyja finansowym zyskom. Wyprzedaże będą kusić, ale nie Ciebie, rozsądnie do nich podejdziesz, a i bliskim coś miłego bez okazji zakupisz.

Zdrowie: W tym tygodniu dysponować możecie mniejszym niż zwykle zasobem energii. Nie szalej z porządkami, odpocznij, posłucha muzyki, zrelaksuj się, melancholia czasami też jest potrzebna. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla wagi

Waga (23.09-22.10) Miłość: Skorzystaj z okazji, aby wyjechać gdzieś tylko we dwoje. Krewni i przyjaciele niech tym razem zostaną w domu, a spędzicie wyjazd marzeń. Po powrocie i tak nikt Ci nie będzie miał nic za złe. Łap szczęśliwe chwile.

Praca: W pracy możesz liczyć na Wenus, która rozwiąże ludziom języki i przyspieszy różne ważne dla ciebie decyzje. Będzie na tyle miło, że jedna z osób z którą współpracujesz wpisze się do grona Twych prywatnych znajomości. Zadania zawodowe też nie będą teraz nazbyt obciążające.

Finanse: Niektóre Wagi bezskutecznie będą się starać uzyskać pożyczkę, inne zostaną zmuszone do uregulowania zaległych zobowiązań. Po koniec tygodnia sytuacja się unormuje, a trudne decyzje będą przez Ciebie podjęte. Nie stresuj się kryzys zaraz minie.

Zdrowie: Tarot zapowiada rozwiązanie spraw, związanych ze służbą zdrowia, u niektórych osób mogą pojawić się objawy alergii lub inne niegroźne dolegliwości. Głównie związane z lekkim przeziębieniem. Nie zapominaj o czapce, nawet jeśli uznasz ją za mało gustowną uchroni Cię przed komplikacjami. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Staniesz się bardziej niż zwykle wyrozumiały dla ludzi w twoim otoczeniu. Sny, intuicja i miłosne schadzki interesować cię będą bardziej, niż wyścig po uznanie szefa. Jednak miejsce pracy nie służy romansom, cóż z tego, że można się spotkać po skoro, otoczenie tylko czeka, a mieć o czym plotkować.

Praca: Nowe znajomości mogą okazać się korzystne, a nawet pomóc ci w karierze. Uważaj jednak aby nie wymknęły się one poza zawodowy grunt. Kobieta zaskoczy Cię nowymi zadaniami zawodowymi, nie kręć nosem, szybko się z nimi uporasz.

Finanse: Osoby skupione na przyjemnościach i materialnej stronie życia, zaczną odcinać kupony od wcześniejszych starań. Nie szalej jednak za bardzo, cóż karnawał przynosi większe wydatki, jednak to dopiero początek roku. Stwórz limit na swe przyjemności.

Zdrowie: W tym tygodniu widać u was lepsze samopoczucie i wzrost optymizmu. Wirusy, zarazki i inne pachruścia będą Cię szerokim łukiem omijać. Zadbaj tylko o cerę, porządne jej nawilżenie i odżywienie będzie słusznym krokiem. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: W rodzinie trochę zamieszania. Nie uczestnicz w konfliktach, które cię nie dotyczą. Łatwo będzie powiedzieć komuś coś, czego się później będzie żałowało. W dalszym otoczeniu też napięta atmosfera, nie szukaj konfliktów, ani sposobności do uskutecznienia swych racji. Teraz wygrasz dyplomacją.

Praca: Strzelce starające się o pracę mają szansę ją w tym tygodniu uzyskać, wysyłajcie więc swoje CV wszędzie gdzie się da, nie omijajcie żadnej rozmowy kwalifikacyjnej. To świetny czas, aby wykazać się swoimi atutami. Warto też rozeznać się w kursach podnoszących twoje kwalifikacje zawodowe, bardzo szybko pojawi się okazja, aby z nich skorzystać.

Finanse: Postawicie przed sobą cel, na który postanowicie zebrać pieniądze. W tym jesteście przecież doskonali. Niech nikt z boku nie odważy się z tej drogi zrzucić. Cóż tego, że celem może być coś związanego z Twoją pasją i to drogą pasją.

Zdrowie: Niektóre Strzelce w sobotę lub w niedzielę doświadczą nieoczekiwanych problemów zdrowotnych, związanych z układem pokarmowym. Uważaj więc na dietę, sprawdzaj terminy przydatności artykułów spożywczych. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: W miłości będziesz odważny i bezpośredni. Weekend to dobry czas, aby odpocząć. Zamężne Koziorożce porozmawiają z partnerem o wspólnych planach i jak zwykle postawią na swoim.

Praca: To dobry czas, aby zdecydowanie przeciwstawić się osobom, które przeszkadzają ci w realizacji twoich planów. Poważna rozmowa, na jaką się zdecydujesz sprawi, że atmosfera w pracy stanie się lepsza. Satysfakcja w najbliższych dniach gwarantowana.

Finanse: Tarot zachęca raczej do porządkowania bieżących spraw, unikajcie rozpoczynania nowych projektów, starajcie się pogodzić z tym, na co nie macie wpływu, szczególnie w dziedzinie finansów. Warto rozeznać się w tym okresie w nowych możliwościach inwestycyjnych.