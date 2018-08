Horoskop na dziś - 21.08.2018

Horoskop dzienny – 21.08.2018 (wtorek). Sprawdź, co się czeka w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop na dziś - 21.08.2018 (iStock.com)

Horoskop na dziś - 21.08.2018

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Przestań dopasowywać się do innych. Własne zdanie to to, co przełożony ceni najbardziej. Nie zabiegaj o atencję ludzi, na których Ci nie zależy. Tego dnia będziesz wyróżniać się z tłumu, ale zaistniała sytuacja będzie dla Ciebie możliwością do zaprezentowania własnych umiejętności. Jeżeli się wykażesz zostaniesz nagrodzony.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Po głowie chodzi Ci dużo różnych pomysłów. Masz wiele zainteresowań i stale poszukujesz nowego hobby. Niestety, bardzo szybko tracisz zapał, a cała chęć do działania znika. Skup się na tym, co aktualne. W innym przypadku niedokończone sprawy urosną do miana dużych problemów.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (21.05-21.06) Nie odwlekaj obowiązków domowych na później. Niedługo możesz spodziewać się przypływu istotnych spraw służbowych, które staną się Twoim priorytetem. To nie jest dobry czas na prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego. Przed Tobą dużo wyzwań. Pamiętaj, że przełożony obserwuje Twoje poczynania. Jeżeli tylko się postarasz, Twój upór zaowocuje awansem.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Twoi najbliżsi mają Ci za złe, że nie poświęcasz im wystarczająco dużo czasu. Jest w tym wiele racji. Nawet jeżeli przebywasz w rodzinnym gronie, rzadko składasz propozycję wspólnego spędzania czasu, nie mówiąc już o sileniu się na dłuższą rozmowę. Zmień to i przejmij inicjatywę. Zaproponuj uroczystą kolację lub spacer w miłym gronie.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Nie jesteś typem osoby, która chętnie robi pierwszy krok, jednak postaraj się przełamać. Osoba na której Ci zależy, w głębi duszy jest bardzo nieśmiała. Jeżeli żadne z Was się nie odważy stracicie szanse na wartościową, opartą na zaufaniu relację, która mogłaby przerodzić się w związek.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Przestań wyręczać innych i skup się wreszcie na własnych potrzebach. Kiepski nastrój może być spowodowany przeciągłym zmęczeniem. Odrobina relaksu to coś, czego potrzebuje zarówno ciało, jak i dusza. Zrób sobie chwilę wolnego. Potrzebujesz czasu dla siebie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ostatnio jesteś niezdecydowany, co może być irytujące dla osób przebywających w Twoim najbliższym otoczeniu. Nie zgadzaj się pochopnie na wykonywanie zadań, którym w praktyce nie zdołasz sprostać. Zamiast działać bez planu poproś o radę osoby starsze i bardziej doświadczone. To dobry czas żeby zapisać się na szkolenia i kursy, które zwiększą Twoje kompetencje.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (23.08-22.09) Tego dnia los sprzyja wszystkim kontaktom towarzyskim. Panny będą tryskać pozytywną energią i przyciągać do siebie nowych ludzi. To dobry okres na zawiązywanie nowych znajomości. Jeżeli będziesz otwarty poznasz kogoś, kto znajduje się w podobnej sytuacji życiowej. Wspólnymi siłami możecie opracować plan działania. To również możliwość na zyskanie nowego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-22.08) Przestań ciągle rozpamiętywać swoje błędy. To, co w Twoim mniemaniu urasta do miana wielkiej porażki, w rzeczywistości jest typową dla wielu ludzi pomyłką. Nikt nie jest nieomylny. Nie słuchaj rad osób, które w sposób złośliwi wytykają Ci błędy. Najlepszymi doradcami będę osoby spod znaku byka oraz bliźniąt, które dobrze Ci życzą.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Przestań martwić się na zapas. Niedługo wyklaruje wyjaśni się wiele istotnych dla Ciebie spraw, ale bądź spokojny – rezultat Cię zadowoli. Osoby, które wcześniej w Ciebie nie wierzyły, wreszcie zauważą Twój potencjał. Nie zbaczaj z obranej ścieżki i chodź z dumnie podniesioną głową.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) To nie jest najlepszy czas na podejmowanie ryzyka. Nie decyduj się na żadne, większe inwestycje. Jeżeli będziesz nieuważny w życiu zawodowym, niedługo powinie Ci się noga. Bądź pokorny i dokładnie sprawdzaj wszystkie, podpisane dokumenty. Szczęście dopisze Ci natomiast w życiu towarzyskim. Na horyzoncie pojawi się ktoś, kto będzie Tobą bardzo zainteresowany.

Horoskop dzienny dla byka