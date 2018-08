Horoskop na dziś - 16.08.2018

Horoskop dzienny – 16.08.2018 (czwartek). Sprawdź, co się wydarzy.

Ryby (19.02-20.03) To dobry czas na podróże i wyjazdy. Chwilowa zmiana otoczenia pozwoli Ci odzyskać dawno utracony spokój. Inspirację będziesz czerpać z łona natury. Bez względu na to czy będzie to wyjazd do sąsiedniego miasta, za granicę, nad morze lub w góry – na towarzyszy podróży nie wybieraj osób, których zbyt dobrze nie znasz. To sprzyjałoby konfliktom.