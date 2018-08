Horoskop na dziś - 14.08.2018

Horoskop dzienny – 14.08.2018 (wtorek). Zobacz, co Cię dzisiaj czeka.

Strzelec (22.11-21.12) Choć starasz się odrzucić te myśli, przepełnia Cię silne uczucie tęsknoty. Nie szukaj bodźców, które chwilowo wypełnią pustkę. Zwróć się do osób, którym ufasz. Najważniejsze byś nie zamykał się teraz w czterech ścianach. Największym wsparciem będą osoby spod znaku ryb i bliźniąt. Mają w sobie dużo empatii.

Bliźnięta (21.05-21.06) To dobry dzień na odpoczynek od pracy. Najlepiej spędzić czas w dużym gronie. Dziś tryskasz energią i jesteś duszą towarzystwa . Poznasz nową osobę, z którą będziesz nadawać na tych samych falach. Jeżeli podtrzymasz kontakt zyskasz nowego przyjaciela.

Baran (21.03-19.04) Dzień w pracy minie Ci szybko i praktycznie bezstresowo. Wieczorem będziesz mieć więcej czasu dla siebie. Wykorzystaj go na realizację planów, które od dłuższego czasu odkładałeś na później. Gdy napotkasz problemy, w szukaniu nowych rozwiązań pomoże Ci osoba młodsza i pozornie mniej doświadczona. Zaufaj jej. Wie, co mówi

Koziorożec (22.12-19.01) Nie spiesz się. Przez pośpiech możesz zaniedbać obowiązki w pracy. Jesteś blisko sukcesu zawodowego, dlatego nie pozwól, żeby głupi błąd utrudnił drogę do awansu. Wszystkie dokumenty dokładnie czytaj, a w miarę problemów nie bój się poprosić innych o pomoc. Sam również nie odmawiaj nikomu wsparcia. Na ogólnych sukces przekłada się praca zespołowa. Nie bój się, jesteś zbyt charakterystyczny, żeby zniknąć w tłumie.

Skorpion (23.10-21.11) Jesteś nerwowy i zestresowany . Niepotrzebnie. Otacza Cię szczęśliwa aurę. Nie daj się zdominować negatywnym myślom. Rozpamiętywanie przeszłości pociągnie za sobą negatywne emocje. Skup się na tym co tu i teraz. Zdobyte wcześniej doświadczenia pomogą znaleźć rozwiązanie obecnego problemu. Swoją wiedzą zaimponujesz osobie, na której względach bardzo Ci zależy.

Ryby (19.02-20.03) Dzisiejszy dzień obdarzy Cię wyjątkową kreatywnością. Zadania, które będą dla innych trudne, dla Ciebie okażą się bułką z masłem. Ludzie będą zabiegać o Twoją uwagę i prosić o porady. Nie odmawiaj, ale również nie wykonuj pracy za innych. Wykorzystaj szczęśliwą passę do realizacji celów, które wcześniej wydawały Ci się nieosiągalne.

Panna (23.08-22.09) Ktoś z Twojego najbliższego otoczenia zamierza wyznać Ci tajemnicę. Ta informacja będzie dla Ciebie bardzo istotna. Całkowicie zmienisz tok myślenia, a co najważniejsze zdanie na temat danej osoby. Wieczorem przyjdzie okazja na nawiązanie nowych znajomości. Uważaj! W nowym kręgu znajduje się plotkarz. Nie zwierzaj się ze swoich uczuć nowopoznanym osobom, bo będziesz tego żałować.

Lew (23.07-22.08) To dobry dzień na małe przemeblowanie i wszelkie prace domowe. Nie odkładaj obowiązków na później. Czynności zaplanowane na jutro zdołasz zrobić już dziś, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas. W późniejsze porze możesz oczekiwać zaskakującej wiadomości. Będziesz musiał podjąć istotną decyzję dotyczącą relacji z pewną osobą. Nie sugeruj się radami innych, bo będziesz tylko żałować. W kwestii ostatecznego podejmowania wyboru, licz głównie na siebie.

Rak (22.06-22.07) To dobry dzień na wyjazdy i wszelkiego rodzaju w biurze. Nie siedź w domu, ale staraj się spędzić jak najwięcej czasu wśród ludzi. Ostatnio bardzo tego potrzebujesz. Nie zdziw się, jeżeli nagle odżyją w Tobie dawne uczucia. Płomień w sercu do końca się nie wypalił i choć bardzo się oddaliliście nadal czujesz coś więcej do pewnej osoby.