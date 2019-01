Horoskop dzienny na wtorek 8 stycznia

Horoskop dzienny na wtorek 8 stycznia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na wtorek 8 stycznia

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Broń swojego zdania i nie bój się powiedzieć na głos tego, co myślisz. Osoby mało asertywne stracą najbardziej, dlatego dziś musisz walczyć o swoje. Pamiętaj jednak, żeby nie podnosić głosu i nie dać ponieść się emocjom. Zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach z lwami oraz skorpionami. Są sprytne i skłonne do prowokowania.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Unikaj nieporozumień i nie daj się wciągnąć w cudze sprawy. Konflikt wisi w powietrzu. Jeżeli staniesz po którejkolwiek ze stron, nie wyjdziesz na tym najlepiej. Rozważnie dobieraj ludzi, którymi się otaczasz. W Twoim otoczeniu znajduje się osoba fałszywa. Sprawia wrażenie pomocnej i uczciwej, ale w rzeczywistości to głodny sensacji plotkarz.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo źle na tym wyjdziesz. Na horyzoncie pojawi się atrakcyjna oferta. Jeżeli z niej skorzystasz, sporo zyskasz. Musisz jednak mieć na względzie, że będzie wymagała od Ciebie poświęceń. Naucz się umiejętnie gospodarować czasem i nie odtrącaj pomocnej dłoni osoby, która ma szczere intencje.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Bliska osoba przebywa w gronie znajomych, którzy mają na nią zły wpływ. To zrozumiałe, że denerwują Cię jej nieodpowiedzialne decyzje i podejście do pewnych rzeczy, ale nie działaj pod wpływem impulsu. Musisz zrozumieć, że ostre słowa oraz wytykanie błędów niewiele pomoże. W grę wchodzą silniejsze uczucia, niż Ci się wydaje. Uzbrój się w cierpliwość i bądź gotowy na poważną rozmowę, gdy przyjdzie na to czas.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Przed Tobą stresujący okres. Staniesz w obliczu nowych obowiązków, z którymi niezwykle trudno będzie uporać się w pojedynkę. Nie unikaj pracy zespołowej. Ludzie, za którymi nie przepadałeś w życiu prywatnym okażą się bardzo dobrymi współpracownikami. Nie bój się stanąć na pozycji lidera. Odkryjesz w sobie zdolności przywódcze, czym zaimponujesz pewnej wpływowej osobie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Do Twojego życia zaczyna wdzierać się chaos. Dźwigasz na swoich barkach dużo obowiązków, a przy tym nie stronisz od aktywnego życia towarzyskiego. Pamiętaj, że podejmując się zbyt wielu rzeczy na raz, będziesz mniej dokładny i bardziej skłonny do pomyłek. Ustal swoje priorytety. Zyskasz więcej walcząc o jeden, duży cel niż tracąc energię na chwytanie się mało znaczących zadań.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Twoje wysiłki wreszcie zostaną docenione i zrozumiesz, że ciężka praca się opłaciła. Otworzą się przed Tobą nowe możliwości, ale nie spiesz się w podejmowaniu decyzji. Chcąc poświęcić więcej czasu rozwojowi kariery zawodowej, na pierwszym miejscu stawiaj swoje zainteresowania. Jesteś dobry w tym, co robisz. Musisz tylko uwierzyć w siebie. Nie chwytaj się łatwiejszych, choć nudnych i mniej ambitnych zadań, bo szybko stracisz motywację.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Zależy Ci na pewnej osobie i zaczynasz czuć do niej coś więcej. Masz jednak wrażenie, że nie odwzajemnia Twoich uczuć. Nie wycofuj się zbyt szybko! Miewasz skłonności do przedwczesnych osądów, co w wielu sytuacjach wpływa na Twoją niekorzyść. Ostatnio los sprzyja sprawom sercowym. Nie bój się zrobić kolejnego kroku, gdyż nie masz nic do stracenia!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Po okresie ciężkiej pracy wreszcie znajdziesz czas na chwilę wytchnienia. Ostatnio wystarczająco wspierałeś innych. Najwyższy czas, żebyś skupił się na sobie. Zadbaj o swoje zdrowie, nie wychodź przeziębiony i nie wyszukuj sobie kolejnych obowiązków. Wolniejszą chwilę wykorzystaj na relaks w domowym zaciszu. Od razu poczujesz się lepiej, a wieczorem usłyszysz miłą wiadomość.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Wielu ludzi ceni u Ciebie naturę perfekcjonisty. Powinieneś jednak zaakceptować fakt, że nie każdy uosabia podobne cechy charakteru. Podejmując się nowych wyzwań starasz się dopiąć wszystko na ostatni guzik, a współpraca z osobami o innym podejściu wydaje Ci się szczególnie stresująca. Zastanów się, czy nie za bardzo się wszystkim przejmujesz. Jeżeli ciągle będziesz wytykać innym błędy, możesz stracić sympatię ludzi. Pamiętaj, że nie będziesz karany za cudze błędy.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dzisiejszy dzień zacznie się dość stresująco. Uważaj, żeby się nie spóźniać, gdy pociągnie to za sobą nieprzyjemne konsekwencje. To również nie jest najlepszy moment na większe wydatki. Powinieneś żyć bardziej oszczędnie, bo inaczej prędzej czy później spotkają Cię kłopoty finansowe. Nie próbuj naśladować stylu życia znajomego z branży. Ma tendencje do koloryzowania swoich opowieści.