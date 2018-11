Horoskop dzienny na wtorek 27 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Nie prowokuj awantur. Ktoś mocno nadepnie Ci na odcisk, ale będąc prowokatorem kolejnych napięć nie doprowadzisz do niczego dobrego. Ostatnio jesteś bardziej drażliwy przez pewną prywatną sytuację. Nie zaczynaj nowych potyczek słownych z kolejnymi osobami, bo emocje wezmą nad Tobą górę i powiesz o kilka słów za dużo.

Horoskop dzienny dla ryb

*Ryby (19.02–20.03) * Ktoś spróbuje podważyć Twoje zdanie. Doskonale wiesz, co powinieneś zrobić. Masz przed sobą szczytny cel i obrałeś konkretną strategię, która ma Cię do niego przybliżyć. Nie zmieniaj jej pod wpływem innych. Najwyższy czas, żebyś uwierzył w siebie. Osoby, które próbują obniżyć Twoje poczucie własnej wartości, w rzeczywistości same borykają się z kompleksami.