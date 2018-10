Horoskop dzienny na wtorek 23 października. Przekonaj się, jaki los przewidziały dla Ciebie gwiazdy.

Strzelec (22.11-21.12) Ktoś bliski powie Ci kilka przykrych słów, których nie powinieneś brać do serca. Tą osobą kieruje przewlekły stres i przemęczenie. Bądź cierpliwy, a w krótce dojdziecie do porozumienia. Gdy tylko odpocznie i nabierze sił, przemyśli swoje zachowanie.

Bliźnięta (21.05-21.06) Spędź więcej czasu z rodziną. Nie lekceważ najbliższych i pozytywnie reaguj na propozycje spotkań. Niedługo będziecie musieli połączyć siły w starciu z problemem, który dotyczy Was wszystkich. Pozytywnym aspektem sytuacji będzie fakt, że wzmocnicie łączące Was więzi.

Ryby (19.02-20.03) Dobrze jest mieć określone cele, ale powinieneś zachować ostrożność . W pędzie za marzeniami łatwo ominąć to, co jest naprawdę ważne. Nie działaj chaotycznie i przestań podejmować pochopne decyzje. Racjonalny plan działania i metoda małych kroków pozwolą Ci zbliżyć się do założonych celów bez zaniedbywania obowiązków.

Lew (23.07-22.08) To Twój szczęśliwy dzień. Nie zmarnuj go na bierne siedzenie w domowym zaciszu i wyjdź do ludzi. Będziesz duszą towarzystwa, która przyciągnie do siebie wartościowe osoby. Nie opieraj się przed zawieraniem nowych znajomości. Nie odmawiaj również zaproszeń na wydarzenia. Niespodziewanie przyjdzie Ci do głowy pomysł, dzięki któremu rozwiążesz bieżące problemy.