Horoskop dzienny na wtorek 23 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przeczuwa, że wkrótce dojdzie do sporu z bliską osobą. Chociaż zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujecie, od pewnego czas różni was aspekt rywalizacji. Macie ten sam cel, ale stosujecie inne metody, aby go osiągnąć. Chęć udowodnienia drugiej osobie swoich racji w perspektywie czasu może nieść ze sobą wiele negatywnych skutków. Odgrodź sprawy zawodowe od prywatnych i zachowaj umiar. Nie pozwól, aby tego typu niesnaski doprowadził do utraty wartościowej przyjaźni.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu, ryby stoją na rozdrożu. Chociaż doskonale wiesz, czego chcesz, osiągnięcie wyznaczonego celu niesie ze sobą duże ryzyko. Z drugiej strony, ciągłe wybieranie bezpiecznych rozwiązań blokuje twój rozwój osobisty. Ryby są z natury bardzo kreatywne, a działanie według ściśle określonych schematów bardzo szybko staje się dla nich męczące. Jeżeli nie zawalczysz o swoje, sytuacja nie ulegnie zmianie i będziesz żałować, że nawet nie próbowałeś. Kto nie ryzykuje, ten nie ma i tym razem powinieneś podjąć radykalne kroki.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dzień przyniesie ze sobą wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Już od rana będziesz musiał radzić sobie z sytuacjami wymagającymi reagowania pod presją czasu. Kluczem do sukcesu będzie koncentracja i dokładność. Jeżeli masz taką możliwość, poszukaj wsparcia. W grupie zdecydowanie szybciej wykonuje się działania, a każda osoba zwraca uwagę na inny detal projektu, co pozwoli wam zadbać o szczegóły. Czas na odpoczynek znajdziesz dopiero w godzinach wieczornych. Spróbuj wówczas nie myśleć o sprawach zawodowych, a zamiast tego skontaktuj się z bliskimi. Pewna osoba z twojego otoczenia boryka się z poważnym problemem, o którym nie miała czasu ci powiedzieć.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byki bywają naprawdę pamiętliwe, przez co wybaczanie błędów innych przychodzi im z dużą trudnością. Horoskop podpowiada jednak, żebyś tym razem postarał się nie żywić urazy do znajomego, który postąpił bardzo nierozważnie. Dostał od losu już pewną nauczkę i obecnie jest w pełni świadomy własnych błędów. Jeżeli okażesz więcej empatii, zyskasz sympatię ludzi. Stale wytykając potknięcia, zrazisz do siebie innych, przez co przestaną czuć się komfortowo w twojej obecności.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zwierzenie pewnej osoby wywołało istny mętlik w twojej głowie. Zgodnie z horoskopem, wkroczyłeś w trudny, pełen wątpliwość etap. Pamiętaj jednak, żebyś nie wyciągał pochopnych wniosków, dopóki nie poznasz dwóch stron medalu. Czasami jedna sytuacja widziana oczami różnych ludzi, może być interpretowana zupełnie inaczej. Zamiast angażować się w cudze konflikty, chwilowo pozostań biernych obserwatorem. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta, a już niedługo dostrzeżesz atrakcyjną ofertę.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop przepowiada rakom szczęśliwą aurę. Chociaż osiągnąłeś już pewien cel, nie powinieneś spoczywać na laurach. Jesteś kreatywny, pomysłowy i masz niemałą wiedzę. W najbliższym czasie warto skoncentrować się na rozwoju osobistym. Wolniejszy czas warto poświęcić na naukę nowych rzeczy i poszerzanie horyzontów. Dokładnie obserwuj sygnały, które daje ci los. Niebawem zostaniesz poddany próbie. Jeżeli zaprezentujesz się w możliwie dobry sposób, zyskasz szansę na awans. Szczęście dopisze ci także w kwestiach finansowych i wkrótce możesz oczekiwać nagłego przypływu gotówki.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Zgodnie z dziennym horoskopem lwy powinny teraz położyć nacisk na dbałość o zdrowie. Ostatnio jesteś przepracowany i podatny na przeziębienia. Lekceważąc pierwsze oznaki złego samopoczucia, tylko pogorszysz sytuacje. Pamiętaj, że wyczerpany nie zdołasz się zmierzyć z wyznaniami w sprawach zawodowych, ani wziąć udziału w wydarzeniu, na które czekasz już od dłuższego czasu. Zacznij lepiej się wysypiać, zrób profilaktyczne badania i zadbaj o zdrowszą dietę. Gdy odzyskasz siły, twoje działania przyniosą lepsze efekty.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój horoskop dzienny ostrzega przed zazdrośnikiem. Bez względu na to, co mówią inni, pamiętaj, że nie masz małych kompetencji. Panny są z natury cierpliwe i bezkonfliktowe, co mogą wykorzystywać głośne, samolubne jednostki. Zachowaj zimną krew i nie daj wejść sobie na głowę. Na tle innych wyróżni cię zdobyta wcześniej wiedza. Jeżeli na horyzoncie pojawią się kolejne okazje do nauki nowych rzeczy, chętnie z nich korzystaj. Wszelkie dodatkowego kursy oraz szkolenia zawodowe przemówią na twoją korzyść. We właściwym czasie niedowiarki zrozumieją, jak duży popełnili błąd, nie doceniając twoich możliwości.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wagi ostatnio były zaabsorbowane tak wieloma sprawami, że nie miały zbyt wiele czasu dla swojej rodziny. Horoskop dostrzega, że najbliżsi potrzebują teraz z tobą kontaktu. Pewną osobę spotkała przykra sytuacja, a twoje wsparcie i doświadczenie w podobnych zdarzeniach będą dla niego na wagę złota. Bagatelizując sprawę, zawiedziesz zaufanie osób, które są dla ciebie ważne. Przejmij inicjatywę i zaproponuj spotkanie. Wreszcie zyskasz więcej wolnego czasu i chociaż będziesz zmęczony, warto spożytkować, pomagając innym.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według dziennego horoskopu, skorpiony są sfrustrowane, gdyż mimo olbrzymiego wysiłku włożonego w realizację pewnego celu, nadal nie zauważają efektów swoich działań. Powinieneś jednak wziąć kilka głębszych oddechów i uzbroić się w cierpliwość. Wrażenie, że osoby trzecie odnoszą sukcesy z większą łatwością, jest błędne. W praktyce skorpiony są bardzo ambitne, przez co podnoszą sobie poprzeczkę wyżej niż inni. Pamiętaj, że na realizację ambitnych celów potrzeba więcej czasu. Nie zbaczaj z obranej ścieżki, bo sprawy już niedługo ułożą się po twojej myśli.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) W najbliższym czasie strzelce powinny nastawić się na duże zmiany. Nastaw się na okres dużych zmian. Chociaż zdążyłeś już przywyknąć do starego porządku, a wszelkie nowości wydadzą ci się nie na rękę, uwierz, że przynoszą ze sobą wiele korzyści. Skoncentruj się na nauce nowych rzeczy oraz poszerzaniu dotychczasowej wiedzy. Masz wyjątkowo otwarty umysł, co sprzyja zapamiętywaniu informacji. Niuanse, które możesz uważać za mało istotne, odegrają kluczową rolę, dlatego ich nie lekceważ. Dobrych doradców szukaj w rakach oraz bliźniętach. Są po twojej stronie i udzielą cennych wskazówek.