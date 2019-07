Horoskop dzienny na wtorek 16 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na wtorek 16 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na wtorek 16 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny głosi, że wodniki potrzebują gruntownych zmian. Czerp inspiracje z otoczenia nie bój się zrobić pierwszego kroku. Jesteś otoczony ludźmi stawiającymi rozwój osobisty na pierwszym miejscu. Pozwól, aby ich działania były dla ciebie wzorem do naśladowania. Masz w głowie kilka dobrych pomysłów, ale bałeś się wprowadzić ich w życie ze względu na brak poparcia ze strony innych. Nikt nie przeżyje życia za ciebie, a podświadomie czujesz, jaką drogę powinieneś obrać. Twoje kompetencje i doświadczeni wcale nie są małe, a fakt, że osiągnięciami nie zadowolisz wszystkich, jest rzeczą naturalną. Najwyższy czas, byś zrobił coś dla siebie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zgodnie z horoskopem, osoba, na której zawsze mogłeś polegać, nagle zawiodła twoje zaufania. Masz pełnie prawo czuć się urażonym, ale sytuacja jest bardziej zawiła, niż myślisz. Skonsultuj sprawę z innym przyjacielem i nie działaj pochopnie. Obrażając się i unikając rozmowy, nie dojdziesz do sedna problemu. Chociaż nie będzie to łatwe, spróbuj okazać znajomemu trochę empatii i cierpliwie wysłuchał, co miał do powiedzenia. Szczerze żałuje tego, co zrobił, ale kierowały nim motywy, o których nie masz pojęcia. Gdy je poznasz, spojrzysz na sytuację z trochę innej perspektywy.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nadszedł moment, w którym ostatecznie powinieneś nauczyć się cenić swój czas. Według horoskopu, w otoczeniu baranów przebywają toksyczne jednostki, z którymi kontakt zaburza twoją pewność siebie i dobre samopoczucie. Odgrodź życie prywatne od zawodowego, a w wolnych chwilach nie zmuszaj się do kontaktów z osobami, których zwyczajnie nie lubisz. Nie pozwól, by zaraziły cię pesymizmem i nie bój się wyrazić na głos opinii, która byłaby sprzeczna ze zdaniem innych. Wampir energetyczne karmiące się niepowodzeniami innych, potrzebują słuchaczy i aprobaty. Pokaż, że u ciebie tego nie znajdą, a zamiast zaprzątać sobie nimi głowę, skup się na wyznaczonym celu.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) To twój szczęśliwy dzień. Dziś horoskop zwiastuje bykom szczególną pomyślność. Ciężka praca nareszcie dobiegnie końca, a jej rezultat będzie owocny. Najwyższy czas byś pozwolił sobie na zasłużony odpoczynek i zapomniał o przykrych obowiązkach. Chociaż ciężko ci przestać analizować pewne sprawy służbowe, lepiej zrobisz, koncentrując się teraz na życiu prywatnym. Pozwól sobie na regenerację i cierpliwie poczekaj na moment, w którym wrócą ci siły. Los będzie za to sprzyjał spotkaniom towarzyskim. Jedno z nich przyniesie przełom w rozwoju twoich relacji z pewną osobą.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny przestrzega dziś bliźnięta przed podejmowaniem ważnych, wiążących decyzji i chwytaniem się ambitnych zadań. Dziś twoją głowę absorbuje natłok myśli, a brak koncentracji szybko obiłby się na wynikach twojej pracy. Dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem i pilnuj terminów, a unikniesz pomyłki, z której skutkami borykałbyś się przez dłuższy czas. Doskonale zdajesz sobie sprawę z faktu, że przyczyną twojego roztargnienia są komplikacje w relacjach z przyjacielem. Powoli zaczynasz się oddalać od osoby, która niegdyś była dla ciebie bliska, a zmiana w jej zachowaniu bardzo cię razi. Zamiast udawać, że problem nie istnieje, zaproponuj znajomemu szczerą rozmowę. Bez niej nie uświadomi sobie, jak poważne są twoje obawy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dzienny horoskop uprzedza, że do życia raków małymi krokami wdziera się chaos. Nie ma niczego złego w pogoni za marzeniami, dopóki dążenie do ich spełnienie nie zaczyna pozbawiać cię racjonalnego myślenia. Raki są z natury uparte i zdeterminowane. Dobrze, że wyznaczasz sobie ambitne cele, ale jednak powinieneś mierzyć siły na zamiary. Wiedza teoretyczna nie wystarczy w momencie, gdy w praktyce zabraknie ci doświadczenia. Dążąc do samorealizacji, skoncentruj się na poszerzaniu wiedzy i nauce nowych rzeczy. Wybierając drogę na skróty, nie tylko zmniejszysz swoją szansę na powodzenie, ale również ominiesz pewne istotne wskazówki.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Chociaż lwy są zwykle oazami spokoju dla których logiczne myślenie jest na pierwszym miejscu, wkrótce coś zachwieje twój wewnętrzny spokój. Horoskop dostrzega pewien niespodziewany konflikt, który wzbudzi w tobie duże emocje. Osoba, która swoim postępowaniem drażniła cię już od dłuższego czasu, wybuchnie w najmniej spodziewanym momencie. Skutki jej nieodpowiedzialnego postępowania mogą odczuć osoby trzecie, lecz chociaż będziesz miał ochotę wybuchnąć, ugryź się w język, by nie powiedzieć o kilka słów za dużo. Twoje postępowanie obserwuje wpływowa osoba. Zachowaj profesjonalizm, a zostaniesz nagrodzony.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop radzi, byś uważał na to, czego sobie życzysz. Jeżeli będziesz myślał tylko o własnych potrzebach, znajomi mogą się od ciebie odwrócić, dlatego konsultuj ważne decyzje z osobami trzecimi. Skutki twoich działań będą długoterminowe. Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili i sprawdź wiarygodność pewnych informacji, nim postanowisz im zaufać. Na twoją korzyść przemówi doświadczenie i zdobyta wcześniej wiedza. Dobrym pomysłem byłoby również działanie zespołowe. Nie odtrącaj osób, które podadzą ci pomocną dłoń. Ich wsparcie naprawdę się przyda.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Zgodnie z twoim dziennym horoskopem, wagi już od dłuższego czasu bezskutecznie próbują pomóc bliskiej osobie, borykającej się z poważnym problemem. Na szczęście wreszcie nastąpi pewien przełom i już dziś otrzymasz przydatne wskazówki, które ułatwią ci to zadanie. Pamiętaj jednak, by usiłując komuś pomoc, nie zaniedbać własnych obowiązków. Nie da się ukryć, że na twoich barkach spoczywa pewna odpowiedzialność. W zaistniałej sytuacji kluczem do sukcesu będzie równowaga. Nie popadnij w żadne skrajności, a w końcu osiągniesz zamierzony cel. W razie wątpliwości zasięgnij rady osób spod znaków lwa lub wodnika. Pamiętaj, że możesz na nich polegać.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Twój dzienny horoskop ostrzega przed fałszywymi osobami, które małymi krokami zaczynają wynikać w twoje towarzystwo. Nie ukazuj im jawnej antypatii, ale bądź czujny i zachowaj ostrożność. Pamiętaj, żeby pod żadnym pozorem nie zwierzać się ze swoich sekretów, ludziom, do których nie masz zaufania. Przypadkowo wypowiedziane słowo, może zostać obrócone przeciwko tobie. Jeżeli masz taką możliwość, zamiast zadań grupowych, staraj się wybierać prace indywidualne. Pewien zazdrośnik dostrzegł już twój potencjał i chętnie przypisałby sobie również twoje zasługi.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Chociaż strzelce mają w zwyczaju poleganie głównie na własnej intuicji, tego dnia warto być otwartym na sugestie innych. Już od rana przyjdzie ci się zmierzyć z trudnym zadaniem, a co dwie głowy to nie jedna. Osoba, po której wcześniej byś się tego nie spodziewał, może zwrócić ci uwagę na istotny szczegół, który pozostawał poza zasięgiem twojego wzroku. Uświadomisz sobie, że chociaż masz dużą wiedzę i doświadczenie, wiele traciłeś, pozostając zamkniętym, na sugestie innych. Jeżeli zmienisz podejście, zyskasz szansę na sukces, do którego dążenie w pojedynkę byłoby zdecydowanie trudniejsze.