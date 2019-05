Horoskop dzienny na wtorek 14 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój dzienny horoskop zapowiada stres w pracy. Od samego rana trudności będą się piętrzyły, ale wieczorem zaznasz odrobiny spokoju. Jeśli zachowasz zdrowy rozsądek, masz szansę stawić czoła niespodziewanym problemom. Zaufaj trzeźwym ocenom – staraj się patrzeć na każdą sytuację z dystansem. Jest ktoś, kto chciałby wyciągnąć do ciebie pomocną dłoń. Nie bój się skorzystać z jego rady i wsparcia. Horoskop przewiduje, że to może być początek prawdziwej przyjaźni.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu czeka cię dziś prawdziwa karuzela emocji. Od dłuższego czasu odczuwasz frustrację, która da o sobie znać ze zdwojoną siłą. Potrzebujesz odpoczynku. Zgodnie z horoskopem teraz jest najlepszy czas na zaplanowanie urlopu. Pomyśl o swoim zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Spróbuj oddelegować część obowiązków na innych, a od razu poczujesz ulgę i zregenerujesz siły. Unikaj przy tym konfliktów – mogą one na długo popsuć twoje relacje z bliską osobą.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny przewiduje, że wreszcie nadchodzi dla ciebie dobra passa. Uwierz w siebie i odważ się na zmianę. Stawiaj sobie ambitne cele, a dzięki temu otrzymasz zastrzyk pozytywnej energii oraz motywację, by działać dalej. Musisz przejąć inicjatywę, w przeciwnym razie niedokończone sprawy będą się za tobą ciągnąć w nieskończoność. Jeśli zaufasz intuicji, prędko przekonasz się, że twoje decyzje wiele znaczą. Jak mówi horoskop, masz w sobie nieodkryty potencjał. Teraz jest idealny moment, by go wykorzystać.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop ostrzega, że do twojego życia wdziera się rutyna. Znajdź odskocznię od codzienności, inaczej popadniesz w marazm, który stanie się zaczątkiem spadku formy. Pomyśl o ciekawym hobby lub zwiększ częstotliwość spotkań ze znajomymi. Jeśli zaplanujesz rozpoczęcie jakiejś aktywności, pomyśl o znalezieniu dobrego kompana. To zwiększy twoją motywację. Nie porywaj się z motyką na słońce. Według horoskopu cel możesz osiągnąć metodą małych kroków. Pamiętaj, żeby nie zniechęcać się zbyt szybko.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój dzisiejszy horoskop mówi, że sprawy sercowe w końcu zaczną nabierać rumieńców. Jeśli jesteś w związku, dobrze zrobi ci romantyczny wieczór z drugą połówką. Jeżeli dopiero szukasz miłości, właśnie dziś może cię trafić strzała Amora. Bliźniętom często brakuje czasu dla bliskich, wykorzystaj więc okazję, że horoskop ci sprzyja i umów się na spotkanie z kimś, kogo ostatnio zaniedbujesz. Być może powspominacie stare dzieje i wasza relacja znów stanie się wyjątkowa.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop zwiastuje nagły przypływ gotówki. Wszystko wskazuje na to, że twoje finanse wrócą wreszcie na właściwe tory. Pamiętaj jednak, że jeden dobry dzień nie zapewni ci powodzenia w długofalowych inwestycjach. Dwa razy się zastanów, zanim dokonasz poważnego zakupu, który znów może wpędzić cię w finansowe tarapaty. Według horoskopu możesz jednak pozwolić sobie na drobne przyjemności, które z pewnością bardzo szybko i skutecznie poprawią ci nastrój.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Od dawna nękają cię złe przeczucia. Horoskop na dziś alarmuje, że mogą się sprawdzić. Jak ognia unikaj wszelkiego ryzyka i stawiania spraw na ostrzu noża. Nie dawaj się ponosić nerwom. Nie podejmuj żadnych decyzji rzutujących na twoją przyszłość. Po prostu przeczekaj niesprzyjającą aurę, która – jak wskazuje horoskop dzienny – będzie krótkotrwała. Dobrze ci zrobi zaszycie się w domu z ciekawą książką lub przy ulubionym serialu. Odgonisz od siebie negatywne myśli.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop wskazuje, że dziś czeka cię nieoczekiwana zmiana planów. Być może ktoś odwoła od dawna zapowiadaną wizytę i zyskasz trochę wolnego czasu lub przeciwnie – nagle przyjdzie ci załatwić coś pilnego. Uważaj, by to wydarzenie nie wytrąciło cię z równowagi. Stres nigdy nie był twoim sprzymierzeńcem. Według horoskopu możesz spodziewać się, że twoje zaufanie zostanie nadszarpnięte. Nie wierz w dobre intencje tych, którzy już kilkakrotnie wystawili twoją cierpliwość na próbę.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) W swoim dzisiejszym horoskopie znajdziesz same pozytywy. Ktoś chce ci sprawić niespodziankę, którą już wkrótce otrzymasz. Ten miły gest spowoduje nie tylko poprawę twojego humoru, lecz także ocieplenie relacji. Sprzyja ci szczęście, dlatego dziś masz szansę na osiągnięcie swoich celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Możesz dostać bardzo intratną propozycję lub nawet awans. Spróbuj pomyśleć o przyszłości – w tak korzystnej aurze lokata kapitału nie może skończyć się fiaskiem.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop mówi, że czas wziąć sprawy w swoje ręce. Nie możesz bezustannie czekać na ruch kogoś innego i dawać sobie wchodzić na głowę. Uległość nie jest w twoim stylu. Pokaż, że masz własne zdanie i nie boisz się go wyrazić. Gdy zaznaczysz swoją pozycję, łatwiej będzie ci mierzyć się z codziennymi trudnościami. Nie szukaj rady osób postronnych. To, co cię nęka, lepiej załatwić rozmową twarzą w twarz. Według horoskopu dziś jest odpowiedni dzień na konfrontację.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Osoby spod znaku strzelca są niespokojnymi duchami. Twój horoskop ostrzega jednak, że dziś impulsywność i niecierpliwość mogą sprowadzić cię na manowce. Ostudź swoje zapędy, w przeciwnym razie zakończenie projektów, nad którymi pracujesz, drastycznie przesunie się w czasie. Nie daj się ponownie wpędzić w tarapaty przez nieprzemyślany sposób postępowania. Ostatnio w twoim otoczeniu coraz silniej zaznacza się obecność kogoś spod znaku lwa. Warto przyjrzeć się tej osobie bliżej.