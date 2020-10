Horoskop dzienny na wtorek 13 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Możesz dziś mieć w pracy problem ze współpracownikami. Nie tylko nie za bardzo będą chcieli współpracować z Tobą i wypełniać polecenia, to na dodatek na wszystko będą mieli wymówkę. Nie bierz tego do siebie, jednak nie rób nic za nich, podziel równo obowiązki i rozlicz każdego z realizacji ich.

Byk (20.04-22.05) Więcej uwagi poświęć swojej wadze i jedzeniu. Mimo że możesz teraz mieć ochotę na słodycze i cięższe jedzenie to jednak staraj się ograniczać. A przynajmniej pij więcej wody zamiast słodzonych napojów.

Bliźnięta (23.05-21.06) Będziesz odważny, przebojowy i bardzo pewny siebie. Osiągniesz wszystko, co sobie zaplanujesz i na dodatek prześcigniesz konkurencję. Po południu poćwicz lub przynajmniej idź na długi spacer. Możesz też poszaleć z Partnerem.

Lew (23.07-23.08) Zaczniesz rozważać dodatkowy kurs lub studia uzupełniające. Podpytasz szefa, co może się przydać w przyszłości. Jednak zanim wydasz kasę, zastanów się, dlaczego to robisz i czy to naprawdę jest Ci potrzebne.