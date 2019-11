WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 9 min. temu Horoskop dzienny na środę 6 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na środę 6 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na środę 6 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Uważaj, jesteś przeziębiony, a w takim stanie łatwo o chorobę. Jeżeli nie jest to konieczne, unikaj wyjść z domu. Najlepiej, jakbyś zdołał wygrzać się i odpocząć w domu. Horoskop przypomina, że przed tobą ważne wydarzenie, na które długo czekałeś. Spotkasz się z osobą, której planujesz przekazać ważną wiadomość. Jeżeli zaniedbasz swoje zdrowie, twój plan może się nie powieść. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że spotkanie w gronie najbliższych skłoni cię do refleksji nad własnym postępowaniem. Zdasz sobie sprawę z faktu, że do twojego życia wdała się rutyna i potrzebujesz odmiany. Nic straconego, bo już niedługo na horyzoncie pojawią się nowe możliwości. Zacznij od rozwoju swojej kariery zawodowej. Jeżeli obecne stanowisko nie sprawia ci satysfakcji, warto pomyśleć o zmianie branży. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Niespodziewanie los się do ciebie uśmiechnie. Usłyszysz radosną wiadomość, która podniesie twoją samoocenę. W najbliższym czasie spodziewaj się również znacznego przypływu gotówki. Bądź jednak oszczędny. Masz w planach ściśle określony cel, na który warto przeznaczyć gotówkę. Jeżeli będziesz umiejętnie gospodarował środkami, uda ci się go osiągnąć znacznie szybciej niż zakładałeś. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Nie składaj żadnych obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Horoskop przestrzega. Osoba, która prosiła cię o przysługę, boryka się z poważnym problemem i potrzebuje pewnych decyzji. Możesz spróbować jej pomóc, ale dopiero, kiedy uporasz się z własnymi sprawami. W pracy czeka cię wiele wyzwań. Kluczem do sukcesu okaże się praca w grupie, ale nie wyłaniaj się na pozycji lidera, bo nie wyjdziesz na tym zbyt dobrze. Na barkach osoby stojącej na czele grupy spoczywa duża odpowiedzialność. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Po nerwowym okresie warto skupić się na aktywnościach, które wprowadzą do twojego życia więcej harmonii. Regularne ćwiczenia, joga i medytacja ukoją zszargane nerwy, a przy tym zaowocują lepszym samopoczuciem. Według horoskopu to dobry moment, żeby pomyśleć również o zmianach w wyglądzie. Z natury jesteś osobą rodzinną i opiekuńczą, ale powinieneś skupić się także na własnych potrzebach. Fryzjer i kosmetyczka to strzał w dziesiątkę. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że ktoś powierzy ci tajemnicę. Pamiętaj, żeby pod żadnym pozorem nikomu jej nie powtarzać. Skutki takiego działania mogłyby być bardzo krzywdzące. Konflikt dotyczący spraw zawodowych wisi w powietrzu. Pozostając bezstronnym, nie wdasz się w żadne niewygodne potyczki słowne. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Osoby zaślepione gniewem mogą nie zauważyć atrakcyjnej oferty, która jest na wyciągnięcie ręki. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nie bądź wobec siebie tak krytyczny. Oczywiście dobrze jest patrzeć obiektywnie na własne czyny, ale powinieneś uwierzyć ludziom, którzy cię komplementują. W twoim przypadku brak pewności siebie jest nieuzasadniony. Masz opory przed chwytaniem się odpowiedzialnych zadań, choć w rzeczywistości podołałbyś im z łatwością. Najwyższy czas zmienić podejście. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) To twój szczęśliwy dzień. Pomysł, którego nie byłeś pewien okaże się strzałem w dziesiątkę. Zaoszczędzisz dużo czasu i szybciej uwiniesz się z obowiązkami. Los sprzyja spotkaniom towarzyskim. Pewna osoba, która wcześniej nie miała dla ciebie czasu zacznie dążyć do pogłębienia relacji. Horoskop dzienny przypomina. Masz wokół siebie wyjątkową aurę, która przyciąga wpływowe osoby. Wykorzystaj ją. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Według horoskopu wkraczasz w nowy etap i potrzebujesz odmiany. Zmiany wprowadzone do twojego otoczenia naładują cię pozytywną energią. To dobry moment, żeby pomyśleć o remoncie albo chociażby przemeblowaniu. Los sprzyja również wszelkim decyzjom dotyczącym zmian w wyglądzie. Jeśli się na nie zdecydujesz, wiedz, że będą korzystne. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) To odpowiedni moment na dalsze podróże i wszelkiego rodzaju wyjazdy. Do twojego życia małymi krokami zaczyna wdzierać się rutyna, która zacznie niszczyć twoją kreatywność. Horoskop dzienny radzi: szukaj inspiracji i nie bój się próbować nowych rzeczy. Miej na uwadze, że mimo wszystko nie warto działać bez planu. Jeżeli chcesz, żeby zmiany były trwałe i na stałe wniosły coś dobrego do twojego życia, opracuj kolejne kroki, które powinieneś wykonać. Naprawdę warto poświęcić na to czas. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Dzisiejszy dzień zacznie się nerwowo i stresująco. Uważaj, żeby się nie spóźnić, gdyż przez to może ominąć cię coś istotnego. W pracy nie bój się przejmować inicjatywy i proponować własnych pomysłów. Wreszcie będziesz mieć okazję do zaprezentowania swoich zdolności przywódczych. Twój nastrój poprawi się wieczorem. Usłyszysz dobrą wiadomość, a twoje poświęcenie zostanie docenione. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Nie wyszukuj problemów tam, gdzie ich nie ma. Według horoskopu za bardzo wszystko bierzesz do siebie, a twój stres stopniowo zaczyna udzielać się innym. Powinieneś nabrać dystansu. Twoja wiedza i umiejętności są wystarczające, byś doskonale poradził sobie z powierzonymi ci obowiązkami. Jeżeli zachowasz zimną krew, sukces nadejdzie szybciej, niż myślisz. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące