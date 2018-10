Horoskop dzienny na środę 31 października. Sprawdź, jaki los przewidziały dla Ciebie gwiazdy.

Wodnik (20.01 – 18.02) Przestań ukrywać swoje uczucia i tłumić wszystkie emocje. Inni nie potrafią czytać w myślach. Jeżeli nie wytłumaczysz, co chodzi Ci po głowie, nikt nie zdoła się sam domyślić. Mówienie o emocjach zaufanym osobom pozwoli również zbudować więź. Wokół Ciebie jest wiele wartościowych ludzi. Otwórz się, a zyskasz przyjaciół .

Ryby (19.02 – 20.03) Intuicja doskonale podpowiada Ci, jakie działania powinieneś podjąć w nadchodzącej przyszłości. Dlaczego wciąż się opierasz? Przemyśl swoje postępowanie. Może jesteś wobec siebie zbyt krytyczny, a strach przed krytyką skutecznie Cię blokuje. Dopóki nie uwierzysz w siebie, nie zdołasz zbliżyć się do celu.

Baran (21.03 – 19.04) Pojawi się wiele trudności i nieoczekiwanych wydarzeń. Nie trać nerwów. Zastanawianie się, co mogłeś zrobić inaczej, nie pozwoli Ci cofnąć się w czasie, żeby naprawić błędy. Wzajemne obwinianie się z bliskimi, również w niczym nie pomoże. Zamiast tego poszukajcie wspólnych rozwiązań. Są zdecydowanie mnie skomplikowane, niż Wam się wydaje.

Byk (20.04 – 22.05) Gwiazdy sprzyjają sprawom miłosnym. Na horyzoncie pojawi się ktoś, kto poczuję do Ciebie coś więcej. Będzie to jednak osoba nieśmiała i niepewna siebie. Chociaż od pewnego czasu w głowie zawrócił Ci ktoś inny, bądź czujny. Nie należy oceniać książki po okładce. Gwarancją szczęśliwej relacji będzie osoba szczera , z którą masz wiele wspólnych tematów.

Rak (22.06 – 22.07) To dobry moment na zmiany. Wreszcie poczułeś stabilizację życiową i wreszcie będziesz mógł zabrać się za realizację planów, o których wcześniej mogłeś tylko pomarzyć. Nowe hobby pozwoli Ci odkryć ukryte talenty. Dzięki niemu poznasz również nowych ludzi, z którymi złapiesz wspólny język.

Lew (23.07 – 23.08) Oczekiwany odpoczynek nadejdzie później, niż myślałeś. Najpierw czeka Cię dużo pracy. Nieoczkiwane obowiązki odbiją się na Twoim samopoczuciu. Będziesz zmęczony, ale jeżeli wytrwasz, pod koniec tygodnia czeka Cię bardzo miła niespodzianka. Uważaj, na fałszywych doradców próbujących przekonać Cię do szybszych, ale mało wiarygodnych rozwiązań.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08 – 22.09) Poznałeś towarzystwo, które Ci imponuje. Nie ma nic złego w posiadaniu wzoru do naśladowania, dopóki nie próbujesz desperacko wkupić się w czyjąś łaskę. Nie daj się wykorzystywać i nie zmieniaj zdania pod wpływem presji otoczenia. Jesteś wartościową osobą z niemałą wiedzą. Ludzie lubią Cię za to kim jesteś, a nie za to kogo próbujesz udawać.