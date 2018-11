Horoskop dzienny na środę 21 listopada. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Jest pewien niewygodny temat, o którym bardzo nie chcesz rozmawiać. Niestety, póki się nie przełamiesz i nie omówisz tej kwestii, ważna sprawa nie posunie się do przodu. Twoje opory są uzasadnione, ale musisz znaleźć w sobie odwagę. Jeżeli możliwie szybko załatwisz sprawę, unikniesz wielu nieprzyjemności.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Ktoś wypomina Ci dawne pomyłki. Ulegasz wpływom tej osoby i zaczynają dręczyć Cię wyrzuty sumienia. W obecnej sytuacji zamartwianie się niczego nie zmieni. Zaakceptuj obecny stan rzeczy i idź do przodu. Przestań też biernie słuchać uwag, ale naucz się reagować. Czasem trzeba powiedzieć kilka stanowczych słów.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Zastanów się, czy aby na pewno nie wymagasz od siebie zbyt wiele. Odnalezienie się w nowej sytuacji nie jest proste. Zaistniałą sytuację potraktuj jako formę nauki, nie egzamin. Nie możesz porównywać się do osób o tak dużym doświadczeniu. Bądź otwarty na nowe znajomości, poszerzaj swoje horyzonty, jednak nie bądź wobec siebie taki krytyczny.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Osoba na której Ci zależy przechodzi ciężki okres. Uważaj, jest bardzo krucha i wrażliwa przez co łatwo ją zranić. Chociaż niechętnie mówi o swoich uczuciach, nie powinieneś zostawiać jej teraz samej. Wsparcie okaż przez poświęcony czas i cierpliwość. Jeżeli zaufa, w końcu odważy się na szczere wyzwanie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) Nie przenoś problemów zawodowych do życia prywatnego. Ktoś z Twoich znajomych popełnił ten błąd, co pogorszyło jego relacje z bliskimi. Radzenie sobie ze stresem jest prawdziwą sztuką, masz jednak duże kompetencje i z pewnością sobie poradzisz. Nie marnuj czasu próbując rozwiązać sprawy, o których nie masz pojęcia. Lepiej poprosić o radę osobę bardziej doświadczoną.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06–22.07) Uważaj, nie masz szczęścia w grach. To również nie najlepszy okres na wszelkie zakłady i większe inwestycje. Przygotuj się na nagłe wydatki. Jeżeli będziesz żył oszczędnie i obmyślisz sensowny plan, nie odczujesz problemów finansowych. Los służy za to kontaktom towarzyskim. Niedługo poznasz osobę, która zarazi Cię swoją pasją.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08–22.09) To Twój dzień. Dziś wszystkie panny będą dosłownie tryskać energią. Czynności, które zazwyczaj sprawiają Ci trudność i zajmują dużo czasu, wykonasz z zaskakującą łatwością. Nie zmarnuj w domu wolnego czasu. Przejmij inicjatywę i zaproponuj spotkanie towarzyskie. To dobry moment by porozmawiać z pewną osobą. Musicie sobie coś wyjaśnić.