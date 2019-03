Horoskop dzienny na środę 20 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na środę 20 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na środę 20 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop podpowiada, że to nie jest najlepszy moment na snucie dalekosiężnych planów. Czeka cię dzień pełen niespodzianek. Dziś wodniki zostały obdarzone wyjątkową pomysłowością, która pomoże ci rozwiązać kilka istotnych problemów w pracy. Swoją zaradnością zaimponujesz przy tym osobie, która cię wcześniej nie doceniała. Wykorzystaj dobrą passę i czynności, które planowałeś na później, zrób już dziś. Szybko się z nimi uporasz i zaoszczędzisz dużo czasu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Poświęć więcej czasu rodzinie. Zgodnie z przewidywaniami horoskopu, twoi bliscy wiedzą, że masz ostatnio dużo na głowie i nie chcą odrywać cię od spraw zawodowych. Wiedz jednak, iż oni również borykają się z pewnym problemem. W rzeczywistości potrzebują wsparcia, ale nie chcą cię obarczać. Nie odkładaj spotkania na później. Postaraj się zaoszczędzić trochę czasu, który będziesz mógł im poświęcić. Jeżeli nie zmienisz swojego podejścia, zaczniecie coraz bardziej się od siebie oddalać.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) To zrozumiałe, że chcesz zaimponować osobie na której ci zależy. Horoskop sugeruje jednak, byś dokładnie przemyślał swoje zachowanie. Udawanie kogoś, kim nie jesteś w efekcie może przynieść odwrotny efekt od zamierzonego. Nie musisz podzielać dokładnie tych samych zainteresowań, żeby załapać z kimś dobrą więź. Zamiast się dopasowywać, spróbuj zaciekawić ją swoimi pasjami. Warto się przełamać i zaproponować spotkanie. Nie masz nic do stracenia.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop odradza angażowanie się w nowe relacje. Ostatnio wszystkie byki są rozkojarzone, przewrażliwione i skłonne do nagłych wybuchów. Nim zaczniesz myśleć o podejmowaniu kolejnych, wiążących decyzji, skup się na uporządkowaniu chaosu, który cię otacza. Zaufaj swojej intuicji. Myślami wciąż krążysz wokół pewnej osoby, z którą rozeszły ci się drogi. Jeżeli czujesz, że powinieneś podjąć próbę odnowienia kontaktu, zrób to. Miałeś sporo czasu na przemyślenia i wyciągnąłeś wnioski z popełnionych wcześniej błędów.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie zmieniaj planów pod wpływem sugestii innych ludzi. Horoskop przygotował dla ciebie kilka pozytywnych niespodzianek. Pamiętaj jednak, aby przy podejmowaniu ważnych decyzji polegać głównie na sobie. Zwracaj uwagę na sygnały, które podsuwają ci gwiazdy. Już niedługo nastąpi przełom w sprawie, na której rozwiązaniu szczególnie ci zależy. Nim się obejrzysz, sprawy przybiorą korzystny obrót.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop radzi zachować ostrożność. W twoim otoczeniu znajduje się żądny sensacji plotkarz. Uważaj, by nie zwierzać się z ważnych spraw osobom, do których nie masz pełnego zaufania. Waż również słowa, mając na uwadze fakt, że wyrwane z kontekstu zdanie mogłoby zostać użyte przeciwko tobie. To nie najlepszy moment na prace grupowe. Jeżeli masz taką możliwość, skłaniaj się do bardziej indywidualnych zajęć.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś wszystkie lwy będą prawdziwymi duszami towarzystwa. Nie odmawiaj spotkań ze znajomymi i korzystaj ze wszystkich, możliwych okazji do poznania nowych ludzi. W większości przyniosą bardzo pozytywne skutki, a kontakty, które zdobędziesz okażą się bardzo przydatne. Horoskop przewiduje, że będziesz nadawać na tych samych falach z osobami spod znaków wagi oraz ryb. To właśnie z nimi dogadasz się najlepiej.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Już niedługo pojawi się okazja do rozwoju kariery zawodowej. Horoskop sugeruje, abyś na pewien czas ograniczył oddawanie się przyziemnych rozrywkom i mało ambitnym zajęciom. Wszystkie panny są teraz bardziej otwarte oraz głodne wiedzy. Wolniejszy czas poświęć na naukę nowych rzeczy. Dobrym pomysłem będzie podjęcie różnego rodzaju kursów zawodowych oraz podszkolenie języków obcych. Umiejętności, które teraz zdobędziesz, przydadzą się szybciej niż myślisz.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) W kwestiach sercowych nie polegaj na opinii osób trzecich. Jedna sytuacja widziana przez różnych ludzi może być interpretowana zupełnie inaczej, a tym razem to twoje przeczucie jest najważniejsze. Pewne wydarzenia zachwiały twoją pewność siebie, przez co stałeś się sceptyczny i ostrożny. Pamiętaj, że chociaż nie powinno się oceniać nowych znajomości przez pryzmat poprzednich, nie powinieneś wybierać skrajnych rozwiązań. Zamiast rzucać się głęboką wodę, przyjmij metodę małych kroków. Potrzeba czasu do zbudowania trwałych relacji.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona. Horoskop przeczuwa, że nadejdą ciemne chmury w relacjach z osobą, z którą wcześniej miałeś dobry kontakt. Od pewnego czasu dogadujecie się coraz gorzej. Zaobserwowałeś zmianę jej charakteru wynikającą z nowego towarzystwa w jakie wpadła. Nieustanne powstrzymywanie napadów złości zaowocuje jedynie ciągłą frustracją lub co gorsza, doprowadzi do nagłego wybuchu. Zamiast ukrywać swoje uczucia zdobądź się na długą, szczerą rozmowę. Jej rezultaty przyniesie ulgę wam obojgu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Zgodnie z horoskopem, dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. W pracy czeka cię natłok obowiązków. Pamiętaj, że w chaosie łatwiej o pomyłkę i nie wykonuj powierzonych ci zadań pobieżnie. Dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem, a w razie problemów, nie bój się spytać o radę osoby starsze i bardziej doświadczone. Czas na odpoczynek znajdziesz dopiero w godzinach wieczornych. Usłyszysz wówczas pozytywną wiadomość, która od razu poprawi ci nastrój.