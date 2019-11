WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Horoskop dzienny na środę 20 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na środę 20 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na środę 20 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) To twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkie wodniki dosłownie promieniują pozytywną energią. Horoskop dzienny przewiduje, że dobry nastrój będzie ci towarzyszyć przez całym dzień. Czynności, które zazwyczaj sprawiają ci kłopot, będziesz wykonywał z wyjątkową łatwością, przez co zaoszczędzisz dużo czasu. Wykorzystaj go na spotkania z innymi ludźmi. Będziesz prawdziwą duszą towarzystwa, a znajomi będę lgnąć do kontaktu z tobą. Nadarzy się również okazja do poznania nowych znajomych. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny ostrzega. Za bardzo bierzesz sobie do serca słowa innych ludzi. Opinie najbliższych mogą stanowić istotny czynnik w kwestii podejmowania przez nas decyzji, jednak to nie one powinny być najważniejsze. Według horoskopu dobrze wiesz, jakiego wyboru powinieneś dokonać. Zaufaj swojej intuicji. Pamiętaj, że nikt za ciebie życia nie przeżyje, a ciągłe dopasowywanie do innych ludzi na dłuższą metę nie zapewni ci szczęścia. Zamiast ukrywać swoje myśli, przeprowadź z bliskimi długą, szczerą rozmowę. Uzbrój się w solidne argumenty i spokojnie wytłumacz im swoje podejście. Z pewnych kwestii zwyczajnie nie zdają sobie sprawy. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Masz szczęście, że możesz uczyć się na błędach innych. Zgodnie z horoskopem, gwiazdy mają cię w swojej opiece i cudem unikniesz pewnego problemu, z którym będą borykać się twoi znajomi. To nie jest najlepszy moment na podejmowanie ryzykownych decyzji. Zamieszanie w sprawach zawodowych przysporzy ci stresu, ale nie martw się na zapas. Masz wystarczającą wiedzę oraz kompetencje, żeby czuć się stabilnie. Wieczorem usłyszysz dobrą wiadomość, która zdecydowanie poprawi ci nastrój. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop mówi, że czeka cię ważne wyzwanie i w tym wypadku nie powinieneś polegać przede wszystkim na dobrej woli innych. Chociaż masz kompetentnych oraz chętnych do pomocy znajomych, ostatnio są bardzo zabiegani i ledwo wyrabiają się z wykonywaniem własnych obowiązków. Będziesz musiał poradzić sobie sam, ale nie działaj bez zastanowienia. Masz dużą wiedzę i to właśnie ona przemówi na twoją korzyść. Powinieneś jednak odświeżyć zdobyte niegdyś informacje oraz uzupełnić je o kilka aktualniejszy. Poświęć wolny wieczór na naukę. Niełatwo będzie się do tego zmobilizować, ale rezultat będzie zadowalający. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Według twojego dziennego horoskopu dojdzie dziś do pewnego nieporozumienia. Gwiazdy przeczuwają nadchodzący zamęty, który dotknie wielu ludzi, w tym ciebie. Usłyszysz szokującą wiadomość, która zadziwi również twoich znajomych. Przed wyciągnięciem pochopnych wniosków, wysłuchaj jednak wersji wydarzeń wszystkich stron. Pamiętaj, że jedna sytuacja widziana przez różne osoby może być rozumiana zupełnie inaczej, a prawda najczęściej wisi pośrodku. Nie daj się wciągnąć w cudze konflikty i skoncentruj jedynie na aspekcie własnej osoby. Dzięki temu unikniesz kolejnych, piętrzących się problemów. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Nie utrudniaj sobie sprawy. Zadanie, które powierzyła ci wpływowa osoba, w rzeczywistości nie jest tak skomplikowane, jak myślisz. Horoskop dostrzega jednak, że podchodzisz do niego w nieodpowiedni sposób. Jesteś pracowity i zazwyczaj lubisz do wszystkiego dochodzić sam. Mimo wszystko nie odmawiaj, gdy ktoś zaoferuje ci pomocną dłoń. Masz duże kompetencje, ale co dwie głowy to nie jedna. Zrozumienie cudzego podejścia będzie dla ciebie cenną wskazówką. Już niedługo nastąpi bardzo istotny zwrot wydarzeń, który przyniesie duże zmiany. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Zaimponowały ci dokonania osób trzecich, jednak nie uzyskasz identycznych efektów, naśladując ich poczynania. Horoskop uprzedza, że los nie sprzyja eksperymentom. Zamiast szukać dziwnych i krętych dróg na skróty, podążaj przetartym szlakiem. Na twoją korzyść przemówią pokora, cierpliwość oraz determinacja. To właśnie twój upór zostanie doceniony przez wpływowe jednostki. Pamiętaj jednak, że masz dobrych przyjaciół, którzy gotowi są zawsze służyć dobrymi radami. W razie problemów zwróć się do nich o pomoc. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Przed tobą pracowity dzień pełen wyzwań. Horoskop sugeruje, że na próbę zostanie wystawiona również twoja asertywność. Usłyszysz propozycję, którą nie będziesz zainteresowany. Niestety, osoba, która ją złoży, będzie bardzo natarczywa. Chociaż nie będzie to proste, nie daj się namówić na coś, na co nie masz ochoty. Przeczucie podpowiada ci najlepsze rozwiązania. Mierząc się z problemami, wcale nie musisz korzystać z innowacyjnych metod działania. Masz dużą wiedzę i doświadczenie. Zdaj się na intuicję. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop upomina, żebyś nie oceniał książki po okładce. Pierwsze wrażenie bywa często bardzo mylące, a już niedługo nawiążesz nową znajomość. Będzie to z pozoru chłodna osoba, która nie lubi się uzewnętrzniać. Wspólne obowiązki sprawią jednak, że zaczniecie spędzać razem coraz więcej czasu. Wbrew pozorom, łączy was więcej niż przypuszczasz, a im szybciej złapiecie wspólny język prywatnie, tym bardziej efektywna będzie wasza współpraca. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Według horoskopu okres pełen napięć będzie spowodowany gwałtowną zamianą zachowania pewnej osoby. Znajomy, który zwykle jest chodzącą oazą spokoju, w najmniej spodziewanym momencie pokaże swoje drugie oblicze. Postaraj się utrzymać nerwy na wodzy i nie daj się wciągnąć w cudze konflikty. Niedługo na horyzoncie pojawi się atrakcyjna okazja do rozwoju kariery zawodowej. Zaangażowany w niesnaski, możesz ją ominąć. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Twój horoskop dzienny radzi nastawić się na okres zaciekłej rywalizacji. Już od dłuższego czasu masz przed sobą ściśle określony cel, ale na horyzoncie pojawi się godny konkurent. Nie zmieniaj planu działania pod wpływem sugestii osób trzecich i bez względu na okoliczności, postępuj zgodnie ze swoim sumieniem. Uczciwość i pracowitość przemówią na twoją korzyść. Osoby szukające ryzykownych dróg na skróty, szybko pożałują swoich decyzji. Dobrych doradców szukaj w pannach i wodnikach. Uporały się wcześniej z podobnym zadaniem, a ich rady będą na wagę złota. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Gwiazdy zwiastują ci powodzenie w rozwoju spraw sercowych. Już niebawem, w twoim otoczeniu pojawi się więcej, niż jeden adorator. Staniesz w obliczu dylematu. W zaistniałej sytuacji horoskop odradza podejmowanie pochopnych decyzji. Złym pomysłem okaże się również sugerowanie opiniami osób trzecich. Zaufaj swoim subiektywnym odczuciom. Zwróć również uwagę na to, jak potencjalni partnerzy odnajdą się w relacjach z bliskimi dla ciebie ludźmi. Ich nastawienie do bliskich ci osób odegra kluczową rolę. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące