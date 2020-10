Horoskop dzienny na środę 14 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na środę 14 października? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dojdzie do odwrócenia stron w pracy. Ci, co Cię krytykowali, nagle zaczną Cię chwalić, a ci, co byli po twojej stronie zmienią front. Sam nie będziesz rozumiał, co się dzieje. Nie przejmuj się, do końca dnia pracy wszystko zrozumiesz.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Twoja pozytywna energia będzie dziś wsparciem dla jednego z Twoich przyjaciół. Pocieszysz go i wesprzesz w trudnej dla niego chwili. Co ważniejsze, po rozmowie z Tobą nabierze on chęci do działania i inaczej spojrzy na problem.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zwróć większą uwagę na to co mówisz i jak mówisz. Dziś nawet Twój ton może kogoś zirytować lub poczuje się urażony. Z tego może wyniknąć później nieporozumienie. Wieczorem poćwicz, by wyładować nadmiar energii.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Masz okazję nadrobić dziś towarzyskie zaległości. Dzięki temu poczujesz się lepiej i bardziej radośnie. Jedynie stan posiadania jednej z osób może wprawić Cię w gorszy humor. A czemu? Bo Byk jak mało kto lubi czuć się bogatszy od innych i nie lubi, gdy ktoś chwali się przed nim, że ma więcej niż on.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zapisuj pomysły, jakie wpadną Ci do głowy. Jeden z nich może się okazać bardzo ważny dla Ciebie. Nie przejmuj się też, jak czegoś zapomnisz lub przejedziesz przystanek autobusowy. Możesz być lekko roztrzepany dziś.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Bądź cierpliwy i nie denerwuj się na innych z byle powodu. Tym bardziej że sam możesz wyolbrzymiać problemy i szukać dziury w całym. Po południu pozwól sobie na relaks i odpoczynek. Słodycze poprawią Ci humor.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Doskonały dzień na randki lub romans. Spotkania z przyjaciółmi też będą należały do udanych. Ciesz się dniem i pozytywną aurą. Korzystaj ze szczęścia do ludzi. To Twój dzień.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Bez problemu uporasz się dziś ze wszystkim. Na dodatek szef doceni Twoje starania i chętnie będzie Cię chwalił. Po południu możesz wesprzeć Partnera w istotnej dla niego sprawie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie słuchaj, co mówi rodzina i zawistni krewni. Sama wiesz najlepiej, czego oczekujesz od życia i bliskich. Zamiast tłumaczyć krewnym swój punkt widzenia, weź swoją rodzinkę wieczorem na wspólną kolację i dobrze się bawcie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Masz szansę poznać dziś kogoś nowego i ciekawego. Na dodatek możesz poczuć szybsze bicie serca do tej osoby. Zaczniesz marzyć o romansie i wielkich uczuciach. Wieczorem proza życia sprowadzi Cię na ziemię.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Zobaczysz dziś okazję, by spełnić jedno ze swoich marzeń. Poprawi Ci to humor i uznasz, że to doskonała okazja, by zrobić coś więcej, niż planowałeś. Do wieczora będziesz radosny i bardzo zadowolony.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Zaczniesz zastanawiać się nad zmianą pracy. Tym bardziej że ofert same będą trafiać Ci w ręce. Jedna z nich jaką dostaniesz od znajomego, może być bardzo interesująca. Przemyśl ją dokładnie, bo warto.