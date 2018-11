Horoskop dzienny na środę 14 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Pamiętaj, że droga do szczęścia jest kręta i stroma. Nie poddawaj się przez utrudnienia, jakie na niej spotkasz. Uwierz, we własne możliwości i nie martw się na zapas. Jeżeli uzbroisz się w cierpliwość, a przy tym zachowasz stalowe nerwy, masz szansę spełnić marzenie, które jeszcze niedawno wydawało Ci się nierealne.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02–20.03) Za dużo myślisz. Przestań tak dokładnie analizować swój każdy krok, bo wcale nie wyjdzie Ci to na dobre. Powinieneś się zrelaksować i pozbyć zbędnego stresu. Wbrew temu, co myślisz Twoim znajomym w tym momencie powodzi się o wiele trudniej. Spróbuj docenić to, co masz. Niedługo zrozumiesz, że Twoje obawy były bez podstawne.