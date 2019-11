WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 3 godziny temu Horoskop dzienny na środę 13 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na środę 13 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na środę 13 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop uprzedza, że wkrótce twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Szala goryczy przeleje się w momencie, w którym irytująca cię osoba powie o kilka słów za dużo. Chociaż sytuacja jest trudna, spróbuj zachować resztki samokontroli. Pamiętaj, że twoje poczynania obserwują osoby, których opinia ma dla ciebie znaczenie. Nie pozwól, żeby jeden incydent zniszczył twoją reputację i zamiast wybuchać złością, uzbrój się w sensowne argumenty, które pozwolą wygrać słowny spór. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny dostrzega, że ostatnio w twoim życiu zapanował istny chaos. Czujesz się zagubiony i rozdarty pomiędzy pracą, a znajomymi. Najwyższy czas, żebyś rozdzielił sprawy zawodowe od rodzinnych. Nastał stresujący okres w pracy i nie odzyskasz spokoju psychicznego, dopóki nie wyklarujesz pewnej sytuacji. Miej jednak uwagę, że bliskie ci osoby również borykają się z pewnymi problemami. Wyładowując na nich negatywne emocje, sprawiasz więcej przykrości, niż ci się wydaje. Pracujesz, żeby żyć, nie żyjesz, żeby pracować. W pędzie za karierą bardzo łatwo zatracić to, co naprawdę ważne. Jeżeli w porę się nie opamiętasz, będziesz bardzo tego żałował. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Twój horoskop dzienny uprzedza, byś tego dnia zadbał na dobrą prezencję. Czeka cię ważna rozmowa. Wyglądaj schludnie, bądź uprzejmy i ostrożnie dobieraj słowa. Nie daj się sprowokować, gdy usłyszysz kąśliwe uwagi. Twoje poczynania są obserwowane przez wpływowe jednostki, a osoby, które pozwolą sobie na podniesiony ton lub niegrzeczne komentarze, ominie pewna szansa. Na twoją korzyść przemówi zdobyta niegdyś wiedza, a na tle innych wyróżnią cię kreatywne pomysły i niestandardowe podejście do wielu kwestii. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop przestrzega, byś nie rezygnował ze swoich decyzji, podjętych zarówno w kwestiach zawodowych, jak i relacjach ze znajomymi. Powszechnie cieszysz się reputacją osoby odpowiedzialnej, a wiele osób na ciebie liczy. Jeżeli odpowiadasz za daną grupę, konsultuj swoje decyzje z innymi. Jeżeli pokażesz, że jesteś sprawiedliwy i koleżeński, zyskasz sympatię otoczenia. Wkrótce nastąpi przełom w pewnej sprawie, na której rozwiązanie czekałeś już od dłuższego czasu. Jeżeli będziesz potrzebował wsparcia osób trzecich, w pierwszej kolejności zgłoś się do znajomego, który ma wobec ciebie dług wdzięczności. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop upomina, byś nie zmieniał zdania pod wpływem słów osób trzecich. Masz konkretny plan działania i małymi krokami zacząłeś wcielać go w życie. Tego dnia zrezygnuj ze spontanicznych działań oraz ryzykownych decyzji. Szukanie dróg na skróty bywa zgubne, o czym już wkrótce przekona się pewien znajomy. Niedługo nastąpi też przełom w rozwoju relacji z pewną osobą. Przypadkowo usłyszana informacja zupełnie zmieni twoje nastawienie i wreszcie zrozumiesz motywy działania kogoś, kto intrygował cię już od dłuższego czasu. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Czujesz się zmęczony nadmiarem pracy i zamieszaniem w sprawach rodzinnych. Chociaż sytuacja jest już stabilna, wiesz, że powinieneś odpocząć od pewnych osób. Według horoskopu zmiana otoczenia dobrze ci zrobi. Pozwól sobie na odrobinę lenistwa, wyśpij się i zadbaj o regularne posiłki. Zachowanie umiaru pomiędzy pracą a rozrywką jest niezwykle istotne, gdyż pomaga utrzymać wewnętrzną równowagę. Jeżeli zastanawiasz się nad odnowieniem kontaktu z dawnymi znajomymi, wiedz, że dobry pomysł. Potrzebujesz rozmowy z osobą, która nie należy do kręgu regularnie widzianych przez ciebie osób. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Twój horoskop dzienny zwiastuje prawdziwe zawirowania w sprawach sercowych. Oczekuj zarówno kilku nieporozumień, jak i pewnej bardzo miłej niespodzianki. Chociaż na horyzoncie pojawiła się osoba, która szybko wpadła ci w oko, w tym samym czasie przypadkowe zdarzenie przywołało pewne wspomnienia. Minęło już dużo czasu, a ty nadal tęsknisz za kimś, kto niegdyś był ci bardzo bliski. Twoje wahania są naturalne. Nie śpiesz się z podjęciem decyzji, ponieważ jej skutek w znaczącym stopniu odbije się na twoim życiu. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Zgodnie z horoskopem, nadchodzą poważne zmiany w relacjach towarzyskich. Osoby, które wcześniej traktowały cię z góry, małymi krokami zmieniają podejście i zaczną zabiegać o spędzanie z tobą czasu. To dobry znak. Chociaż nie jesteś mistrzem dobrego wrażenia, nieśmiałość często utrudnia ci zaczęcie rozmowy, zyskujesz przy bliższym poznaniu. Twoje pomysły wkrótce zostaną również docenione w sprawach zawodowych . Kreatywnością przewyższysz bardziej doświadczone jednostki, czym zaimponujesz przełożonemu. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop przypomina, że praca w grupach niesie ze sobą szereg kompromisów. Masz przed sobą pewien cel, który uda się osiągnąć dzięki determinacji i ciężkiej pracy. Pokonywanie przeszkód przyjdzie ci o wiele łatwiej, jeżeli będziesz miał wsparcie. Zadbaj o odpowiednie nastawienie w grupie i słuchaj rad bardziej doświadczonych jednostek. W zaistniałej sytuacji najbardziej stratne będą osoby samolubne, myślące tylko o własnym dobrze. Nie są świadome faktu, że dobrzy sojusznicy są tym, co ostatecznie przesądzi o powodzeniu. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Potrzebujesz w swoim życiu zmian. Skorpiony są pomysłowe i wykazują się szczególnie dużą kreatywnością, a powielanie schematów dosłownie je nudzi. Jeżeli z pewnych czynności przestałeś już czerpać satysfakcję, zastanów się nad innymi formami spędzania wolnego czasu. Uwierz, że próbowanie nowych rzeczy wyjdzie ci na dobre. Odkryjesz w sobie nowy talent i sprawdzisz się w dziedzinie, która wcześniej nie wydawała ci się szczególnie interesująca. Pojawi się również okazja do nawiązania nowych znajomości. Pamiętaj jednak, żeby nie odwrócić od siebie swoich starych przyjaciół. Bliska osoba może być o ciebie zazdrosna. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop przypomina, że pewien cel udało ci się osiągnąć przez dyscyplinę i konsekwencję. Masz prawo być z siebie dumnym, a jednak przez ambicje wciąż odczuwasz pewien niedosyt. Zamiast gnać do przodu, oczekując od życia więcej, zatrzymaj się i rozejrzyj wokół. Pamiętaj, że pracujesz, żeby żyć, nie odwrotnie. Zajęty sprawami zawodowymi nie dostrzegłeś problemów, z którymi borykali się znajomi i stopniowo zaczynacie się od siebie oddalać. Nastał odpowiedni moment na opamiętanie. Jeżeli nie zmienisz podejścia, wkrótce zacznie dokuczać ci samotność. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop podpowiada, żebyś nie dopasowywał się do innych. Nie ma niczego złego w tym, że jesteś na innym etapie niż twoi znajomi. Potrzebujesz życiowej stabilizacji, dlatego to nie jest najlepszy moment na podejmowanie ryzykownych i spontanicznych decyzji. Koziorożce są ostatnio bardzo zagubione. W swoim podejściu czujesz się niezrozumiany i myślisz o odnowieniu kontaktu z przyjacielem z dawnych lat. To nie jest zły pomysł. Podświadomie wciąż szukasz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wydarzeń z przeszłości. Powinniście wyjaśnić sobie pewne kwestie, bo bez tego niezwykle trudno będzie odnowić wasze relacje.