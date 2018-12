Horoskop dzienny na środę 12 grudnia 2018 roku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Nie przejmuj się opinią osób, których dobrze nie znasz. Masz duże ambicje i nie byłoby w tym niczego złego, gdybyś stale się nie zamartwiał. Przykuwasz zbyt dużą uwagę do swoich słabości. Zamiast wyszukiwać wad, skup się na swoich ostatnich osiągnięciach. Zdobyłeś umiejętność, którą możesz dobrze wykorzystać. Udowodnij innym, że źle Cię ocenili.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Twój wysiłek wreszcie zostanie nagrodzony. Ciężko pracowałeś, a przy tym twardo broniłeś swojego zdania w pewnej kwestii. Taka postawa zaimponowała wielu osobom w Twoim otoczeniu. Szybko znajdziesz się w centrum uwagi i będziesz duszą towarzystwa. Uważaj jednak na fałszywych znajomych, którzy powiedzą dokładnie to, co zechcesz usłyszeć. Budowa zaufania wymaga czasu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) To Twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkim bliźniętom będzie dopisywało szczególne szczęście. Los przygotował dla Ciebie pewną niespodziankę, która bardzo poprawi Ci nastrój. Nieoczekiwanie nawiążesz kontakt z pewnym dawnym znajomym. Zaproponuj spotkanie, a zyskasz istotne informacje.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06–22.07) Dlaczego ciągle powtarzasz te same błędy? Intuicja podpowiada Ci, jak powinieneś się zachować, a jednak wciąż postępujesz wbrew sobie. Niewykluczone, że wciąż kierują Tobą dawne uczucia, ale powinieneś raz na zawsze przerwać toksyczne więzi. Roztrząsając przeszłość możesz ominąć wyjątkową okazję, która pojawi się na Twojej drodze.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07–23.08) Przestań ciągle pouczać innych ludzi, bo szybko stracisz ich sympatię. Wykazujesz silne zdolności przywódcze, jesteś przedsiębiorczy i pomysłowy. Będąc świadomym własnych zalet zaczynasz podświadomie wydawać polecenia innym ludziom. Prędzej czy później stanie się to dla nich irytujące. Jeżeli nie zmienisz podejścia, zacznie dokuczać Ci samotność.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08–22.09) Dzisiejszy dzień zacznie się nerwowo. Nie pozwól jednak, żeby drobne potknięcie popsuło Ci nastrój. Po południu usłyszysz radosną wiadomość i zrozumiesz, że jesteś coraz bliżej założonego celu. Nie przestawaj ciągle rozwijać swoich umiejętności. Droga do sukcesu jest kręta, ale możliwa do przebycia. Bądź zdeterminowany, a niedługo osiągniesz swój cel.

Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09–22.10) Skupiony na własnych obowiązkach nie zauważasz tego, co dzieje się wokół. Ktoś bliski przeżywa ciężkie chwile. Jest to jednak osoba z natury dumna, dlatego nie lubi mówić o swoich słabościach. Najwyższy czas żebyś poświęcił więcej czasu najbliższym. Docenią Twój gest i w przyszłości odwdzięczą się tym samym.

Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10–21.11) Dziś wszystkie skorpiony są nerwowe i rozdrażnione. Pewna osoba zawiedzie Twoje zaufanie. Miej jednak na uwadze, że nagły wybuch złości nie przyniesie ze sobą niczego dobrego. Weź kilka głębokich oddechów i zdobądź się na poważną rozmowę. Kilka ostrych, spokojnych słów będzie bardziej wymowna niż myślisz. W końcu dojdziecie do porozumienia.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Los sprzyja kontaktom towarzyskim. Przyciągasz do siebie ludzi i niedługo nawiążesz nowe, interesujące znajomości. Pojawi się również doskonała okazja do rozwoju nowej pasji. W Twoim otoczeniu znajduje się osoba, która podziela te same zainteresowania. Przy tak sprzyjających okolicznościach masz szansę zyskać dobrego przyjaciela.