Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 23 min. temu Horoskop dzienny na sobotę 9 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na sobotę 9 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na sobotę 9 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Los sprzyja relacjom rodzinnym. Chociaż ostatnio przez nadmiar pracy nie miałeś czasu dla swoich najbliższych, sytuacja wreszcie ulegnie zmianie. Wyjdź z inicjatywą i zaproponuj spotkanie rodzinne. Taki gest zostanie pozytywnie odebrany. Kiedy przyjdzie okazja do dłuższej rozmowy, usłyszysz zaskakującą wiadomość, która będzie mieć duży wpływ na rozwój nadchodzących wydarzeń. Zrozumiesz również, że bliscy bardzo się o ciebie martwili, chociaż nie chcieli tego przyznać. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny ostrzega. Dziś twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, której zachowanie drażni cię już od pewnego czasu, powie o kilka słów za dużo. Szala goryczy przeleje się w momencie, gdy wykorzysta sprawę prywatną jako argument w jednej sprawie. Choć będzie ci ciężko zapanować nad emocjami, postaraj się ważyć słowa. Twoją reakcję będzie obserwował ktoś, na kogo opinii ci zależy. Nie pozwól, by zmienił o tobie zdanie pod wpływem jednorazowej sytuacji. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Według horoskopu to twój szczęśliwy dzień. Dziś dobra passa nie opuści cię na krok. Sprawa, o której powodzenie bardzo się bałeś, ostatecznie będzie mieć pozytywne zakończenie. Zrozumiesz, że nie warto wszystkiego wnikliwie analizować i martwić się na zapas, gdyż los sam często podsunie słuszne rozwiązania. Szczęście będzie ci również sprzyjać w sprawach sercowych. Na horyzoncie pojawi się kilku adoratorów. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Nie bój się mówić na głos tego, co myślisz. Zostaniesz postawiony w trudnej sytuacji. Twój horoskop twierdzi, że wpływowa osoba będzie wymagała od ciebie działań, na które nie chcesz się zgodzić. Jeżeli ulegniesz, będziesz tego żałować. Nie prowokuj jednak głośnych awantur, bo to również nie doprowadzi do niczego dobrego. Kluczem do rozwiązania sprawy okaże się długa, szczera rozmowa. Uzbrój się w solidne argumenty. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Chociaż jeszcze niedawno nie miałeś szczęścia w sprawach sercowych, sytuacja raptownie ulegnie zmianie. Zgodnie z horoskopem, nadszedł dobry moment na rozwój relacji z osobą, na której szczególnie ci zależy. Razem zaangażujecie się w pewną działalność, która przyniesie wiele radości. Okaże się, że macie ze sobą jeszcze więcej wspólnego niż myślałeś i będziecie nadawać na tych samych falach. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Dzień zacznie się bardzo leniwie. Rano dopadnie cię duże zmęczenie. Wyjątkowo ciężko będzie ci też zmobilizować się do działania. W tym okresie jesteś szczególnie podatny na cudze sugestie. Spróbuj jednak zachować czujność i zwracaj szczególną uwagę na to, co mówisz. Pewna osoba chce obarczyć cię winą za własne czyny. Nie daj sobie wmówić słów, których nie powiedziałeś. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Powiedziałeś o kilka słów za dużo, przez co zraniłeś osobę, która nie jest ci obojętna. Według horoskopu nie powinieneś czekać, aż sprawy wyjaśnią się same. Powinieneś zacząć działać. Kluczem do sukcesu będzie szczerość. Pamiętaj, że najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Przyznanie się do błędu jest odważnym gestem, a taką postawą zyskasz więcej, niż myślisz. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Do twojego życia powoli wdziera się rutyna i czujesz, że potrzebujesz odmiany. Zacznij od zmiany w najbliższym otoczeniu. Los sprzyja zarówno wszelkim metamorfozom wyglądu, jak i zmianom otoczenia. Jeżeli zastanawiałeś się nad remontem lub nawet nieznacznym przemeblowaniem, wiedz, że wyjdzie to na twoją korzyść. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Tracisz motywację do wykonywania czynności, która niegdyś sprawiała ci przyjemność. Taka kolej rzeczy jest naturalna, dlatego nie rób niczego na siłę. Zdaniem horoskopu dziennego, to dobry moment, żeby spróbować nowych rzeczy. Otaczasz się ludźmi o różnych zainteresowaniach. Znajomy ma oryginalne hobby, o którym chętnie opowiada. Porozmawiaj z nim. Bardzo możliwe, że jego pasja przypadnie ci do gustu. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop dzienny przestrzega. To nie jest najlepszy moment na inwestycje i większe wydatki. Ostatnio żyłeś ponad stan, co naruszyło twój budżet. Masz poważne plany, do których realizacji niezbędne będą pieniądze. Jeżeli teraz zaczniesz oszczędzać, unikniesz problemów finansowych. W razie problemów, z opracowywaniem planu działania, zgłoś się do osób starszych i doświadczonych. Chętnie pomogą. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) To nie jest dobry moment na snucie dalekosiężnych planów. Do twojego życia zaczyna wdzierać się chaos. Zamieszanie wystąpi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zmiana trybu pracy skomplikuje parę spraw, ale ostatecznie zdołasz się przyzwyczaić. W najmniej spodziewanej chwili usłyszysz szokującą wiadomość, która zmieni twoje podejście, w stosunku do pewnej osoby. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Do towarzystwa, w którym stale się obracasz, raptem dołączy nowa osoba. Choć zyska sympatię większości grona, ciężko wam będzie znaleźć wspólny język. Nie obrażaj się ani jawnie nie okazuj zazdrości. Jeżeli wyczuwasz z jej strony brak szczerości, dyskretnie porozmawiaj o tym z innymi. Prowokując konflikty, stracisz sympatie znajomych, na których ci zależy.