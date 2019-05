Horoskop dzienny na sobotę 4 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 4 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny podpowiada, że to odpowiedni moment na próbowanie nowych rzeczy. W najbliższym czasie nadarzy się okazja do poznania kreatywnych, pełnych pasji osób. Nie protestuj, gdy będą namawiać się do spróbowania ich nietypowym hobby, ale potraktuje je jako miłą odmianę i odskocznię od codziennych obowiązków. Zwróć uwagę na fakt, że ostatnio do twojego życia zaczynała wdzierać się rutyna. Wkroczenie w nowe towarzystwo nie tylko doda ci energii do działania, lecz również będzie okazją do nawiązania wartościowych znajomości.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu już od dłuższego czasu nie miałeś zbyt wiele szczęścia w sprawach miłosnych. Gwiazdy jednak ześlą na ciebie szczególną pomyślność, a sytuacja nagle ulegnie zmianie. Nie tylko nadarzy się okazja do rozwoju relacji z osobą, która wpadła ci w oko już jakiś czas temu, ale na horyzoncie zobaczysz również nowego adoratora. Staniesz w obliczu dylematu. Nie ulegaj jednak presji i nie podejmuj decyzji pochopnie. Pośpiech nie sprzyja rozwojowi relacji, a w tym wypadku najlepiej będzie przyjąć metodę małych kroków. Wkrótce los zweryfikuje, na kim bardziej ci zależy.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Pewna sytuacja zaburzyła twoją pewność siebie, przez co stałeś się szczególnie podatny na sugestie osób trzecich. Horoskop wyczuwa nieprzyjemną atmosferę i nadchodzący konflikt. Spór będzie dotyczył kogoś, na kim szczególnie ci zależy, dlatego powinieneś zachować szczególną ostrożność. Nie reaguj na zaczepki i nie daj sprowokować się zawistnym osobom. Zamiast tego przygotuj solidne argumenty, dzięki którym będziesz mógł bronić swojego stanowiska. Uważaj przy tym, aby nie robić innym tego, co tobie niemiłe, bo przedwczesny osąd może wyrządzić więcej krzywd, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Do odważnych świat należy, nie ukrywaj więc tego, co naprawdę myślisz. Dziś czeka cię dzień pełen wyzwań. Zostaniesz postawiony w trudnej sytuacji. Pewna siebie, lubiąca być w centrum uwagi osoba, zacznie wymagać od ciebie działań, na które nie będziesz chciał się zgodzić. Twój horoskop ostrzega, że jeżeli jej ulegniesz, szybko zaczniesz tego żałować. Broniąc swoich racji, nie prowokuj jednak niepotrzebnych kłótni. Kluczem do rozwiązania sprawy będzie szczera, spokojna rozmowa.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem, w najbliższej przyszłości możesz się spodziewać nagłego przypływu gotówki. Choć zacząłeś już tracić wiarę w efekty swoich działań wiedz, że woje wysiłki nie poszły na marne i wkrótce doczekasz się należytej nagrody. Pilnuj jednak, aby większe pieniądze nie skłoniły cię do przesadnej rozrzutności. Nie zapominaj, że obrałeś sobie jeden, ściśle określony cel, na który naprawdę warto oszczędzać. Zamiast działać pod wpływem chwili, obierz konkretny plan działania. Jeżeli będziesz sumienny, w końcu zyskasz to, na czym zależało ci już od dłuższego czasu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ostatnio raki są szczególnie rozkojarzone i ciągle bujają w obłokach. Najwyższy czas wziąć się w karby i wreszcie zmobilizować do działania. Twój horoskop przypomina, że nadchodzi czas wyzwań. Jeżeli chcesz im podołać, powinieneś być skoncentrowany i gotowy do nauki nowych rzeczy. Myślami wciąż krążysz wokół pewnej osoby, jednak wiedz, że to nie jest najlepszy moment na rozwój spraw sercowych. Najpierw poczekaj, aż ustabilizuje się napięta sytuacja w pracy.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny przypomina, że nie ma sensu martwić się na zapas. Korzystny układ gwiazd zwiastuje pozytywne zmiany. W najmniej spodziewanym momencie zaczniesz bardzo dobrze dogadywać się z osobą, za którą wcześniej nie przepadałeś. Przypadkowa okazja zmusi was do szczerej rozmowy, przez którą odkryjecie, że macie wiele wspólnego. Rutyna również dobiegnie końca, a twój, wcześniej schematyczny dzień dnia, stanie się ciekawszy. To dobry moment na próbowanie nowych rzeczy.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Wydarzenia ostatnich dni wywołały w twoim życiu prawdziwe zamieszanie. Masz mętlik w głowie i potrzebuje uporządkować myśli. Horoskop dostrzega, że tym okresie jesteś szczególnie skłonny do zwierzeń, co również może nieść ze sobą pewne ryzyko. Znalezienie zaufanego słuchacza wcale nie jest prostym zadaniem. Co gorsza, w twoim otoczeniu znajduje się szukający sensacji plotkarz. Zachowaj prywatne problemy jedynie dla najbliższych i pod żadnym pozorem nie otwieraj się przed osobami, których zbyt dobrze nie znasz.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Twój horoskop podpowiada, byś nie brał do siebie słów osoby, która powiedziała pod twoim adresem kilka zgryźliwych uwag. W rzeczywistości to nie ty jesteś powodem jej złości, ale nie radzi sobie z emocjami. Ostatnio zmaga się z poważnym problemem będącym konsekwencją jej nieprzemyślanych decyzji. Wyciągnij w nioski z zaistniałej sytuacji. Zawsze lepiej uczyć się na cudzych błędach niż własnych. Miej oczy dookoła głowy i nie odkładaj załatwiania istotnych spraw na później. Już niedługo los zaskoczy cię atrakcyjną ofertą, ale musisz mieć czas, aby podjąć wyzwanie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś powinieneś zwracać szczególną uwagę na spóźnienia, gdyż kluczem do sukcesu okaże się punktualność. Masz szansę zyskać cenne informacje, które przybliżyłyby cię do zamierzonego celu. Żeby być w odpowiednim miejscu, we właściwym czasie, nie możesz ignorować cennych wskazówek, które podsyła ci los. Masz wokół siebie dobrych doradców, a gwiazdy obdarzyły się dzisiaj wyjątkową kreatywnością. Nie zmarnuj tak dobrej passy na bierne siedzenie w domu. Postępuj w myśl zasady, co zaplanowałeś na jutro, zrób już dziś, a wyjdziesz na tym bardzo korzystnie.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie twórz sztucznych problemów i nie dopatruj się utrudnień tam, gdzie ich nie ma. Horoskop dostrzega, że ostatnio przejawiasz tendencję do brania na siebie zbyt wielu obowiązków. Chcesz wesprzeć innych, ale twój stres zaczyna stopniowo udzielać się otoczeniu, przez co uzyskujesz efekt odwrotny do zamierzonego. Najwyższy czas, byś oddzielił życie prywatne od zawodowego i zaczął gospodarować więcej czasu na należyty odpoczynek. Praca wykończonego organizmu jest mniej produktywna, a twój kiepski nastrój ma zły wpływ na bliskich, którzy coraz bardziej się o ciebie martwią.