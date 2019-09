Horoskop dzienny na sobotę 28 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 28 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi wodnikom być wyczulonym na intrygi. W twoim otoczeniu przebywa szukający sensacji plotkarz. Chociaż nie ma złych zamiarów, nie potrafi dochować tajemnicy, dlatego nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, do których nie masz zbyt dużego zaufania. Pamiętaj, że wyrwane z kontekstu zdanie powtórzone w towarzystwie ważnej dla ciebie osoby, może bardzo popsuć wasze relacje. Powierników sekretów szukaj tylko w bliskich przyjaciołach.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Nie powinieneś pielęgnować w sobie złości, bo taka postawa nie doprowadzi do niczego dobrego. Według horoskopu pewna osoba bardzo nadepnęła ci na odcisk. Jej zachowanie było nie na miejscu, ale nie wynikało ze złośliwości. Pamiętaj, że masz do czynienia z kimś, kto bardzo często najpierw działa, a dopiero później analizuje ewentualne skutki własnego postępowania. Zamiast się obrażać, zaproponuj znajomemu szczerą, dłuższą rozmowę. Powinniście wyjaśnić kilka kwestii.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Już od samego rana odczujesz pozytywną energię i zapał do działania. Gwiazdy obdarzą dzisiaj barany wyjątkową charyzmą, dzięki której zjednasz sobie ludzi. To dobry moment na sprecyzowanie niewyjaśnionych spraw i złagodzenie konfliktu. Wielu znajomych postrzega cię, jako autorytet, a twoja opinia będzie dla nich wiele znaczyć. Wieczór warto spędzić w rodzinnym gronie. Horoskop dostrzega, że ostatnio nie miałeś zbyt wiele czasu dla najbliższych, a chcą ci przekazać dobrą nowinę.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop miłosny zwiastuje bykom powodzenie w sprawach sercowych. Twoja rozmowność i dociekliwość okażą się prawdziwym atutem, gdy niespodziewanie dojdzie do kontaktu z osobą potrzebującą wsparcia. Masz w sobie dużo empatii i potrafisz słuchać, a podobieństwo doświadczeń bardzo was do siebie zbliży. Nie odkładaj propozycji spotkania na inny termin. Nadszedł twój czas. Gwiazdy będą po twojej stronie.