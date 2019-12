Horoskop dzienny na sobotę 28 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Wodnik (28.12.2019) Wodniki będą dziś w karcie Głupca, a więc na pewnym rozdrożu lub zakręcie życiowym, będą też targać Wami dylematy, co wybrać, a co odrzucić, tylko nie komplikujcie sobie, bo rozwiązanie jest łatwe i proste.

Ryby (28.12.2019) Będziecie dziś miały drogie Rybki pewne wątpliwości co do słuszności Waszych ostatnich życiowych wyborów, cóż klamka zapadła, a czasu cofnąć ani odwrócić się nie da, dlatego potraktujcie to jako lekcję życia.