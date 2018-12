Horoskop dzienny na sobotę 22 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Nie działaj bez planu. Spontaniczne decyzje mogą wprowadzić do Twojego życia zbyteczny chaos. Uważaj też na większe wydatki. Jeżeli będziesz umiejętnie gospodarował środkami, zdołasz uniknąć problemów finansowych. Nie słuchaj rad lwów i skorpionów. W związku z nurtującymi Ci kwestiami nie będą najlepszymi doradcami.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ostatnio wszystkie ryby są porywcze i skłonne do nagłych wybuchów emocji. Musisz jednak uważać, żeby nie powiedzieć o kilka słów za dużo. Przed Tobą spotkanie w dużym gronie osób. To zrozumiałe, że czekasz na wyjaśnienie pewnej kwestii, ale nie możesz być zbyt wścibski. Postępuj ostrożnie i uzbrój się w cierpliwość, żeby nie zrazić do siebie ludzi