Horoskop dzienny na sobotę 18 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

(iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny ostrzega, że motywacje innych nie zawsze są łatwe do odczytania. Musisz więc unikać pochopnych ocen, by nikogo nie skreślać na podstawie fałszywych przesłanek. Staraj się wychodzić poza własną perspektywę, a dostrzeżesz, że ktoś, z kim od dawna nie możesz dojść do porozumienia, ma swoje racje. Według horoskopu zakopiesz w końcu wojenny topór, jeśli odświeżysz swoje spojrzenie na kwestie, które kiedyś was poróżniły.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop na dziś zapowiada, że nadarzy się okazja, by wyświadczyć komuś przysługę. Nie wahaj się z niej skorzystać – ta osoba zasługuje na pomoc i będzie potrafiła odwdzięczyć się w przyszłości. Wystrzegaj się przybierającej na sile pokusy lenistwa. Pobłażanie sobie wytrąci cię z równowagi. Kiedy raz zaniedbasz obowiązki, nieprędko powrócisz do stanu work-life-balance. Zwróć też uwagę na sferę uczuciową. Ostatnio nie dzieje się w niej zbyt wiele.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) W horoskopie dziennym dla barana widać czarne chmury. Sprawy nie układają się po twojej myśli. Nie pozwól, by frustracja przejęła nad tobą kontrolę. Działanie pod wpływem emocji może tylko pogorszyć sytuację. Zasięgnij porady kogoś zaufanego – to odwróci twoje myślenie do góry nogami. Aby podjąć właściwą decyzję, musisz się wyciszyć. Dobrze ci zrobi wieczorny relaks, który pozwoli odpędzić negatywną energię.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Jak mówi horoskop, dziś obowiązki staną się dla ciebie czystą przyjemnością. Dzień minie bardzo szybko i zanim się obejrzysz, zacznie zmierzać ku końcowi. W ferworze zdarzeń znajdziesz jedno, które mocno cię zainspiruje i sprawi, że w twojej głowie zaroi się od planów. Górnolotne pomysły mogą przynieść dużą życiową zmianę. Według horoskopu to bardzo dobry moment na rozpoczęcie czegoś nowego. Działaj, ale nie trać z oczu zazdrosnego koziorożca.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop zwiastuje, że dzisiaj ekscytacja będzie mieszać się u ciebie z onieśmieleniem. Możesz spodziewać się niespodzianki, którą trudno ocenić w sposób jednoznaczny. Natłok myśli wprowadzi do twojego życia trochę zamieszania. Nie zamartwiaj się na zapas. Według horoskopu dzisiaj nie wydarzy się nic, co mogłoby ci popsuć samopoczucie. Przeciwnie – możesz liczyć na poprawę humoru, a także przypływ dobrej energii i motywacji.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop alarmuje, że presja, którą odczuwasz, na dłuższą metę może okazać się nie do zniesienia. Postaw wszystko na jedną kartę i uwolnij się od negatywnych wpływów. W przeciwnym razie wymagania, jakim nie potrafisz sprostać, położą się cieniem na twoje funkcjonowanie zarówno w domu, jak i w pracy. Zaczniesz zauważać u siebie zmęczenie innymi ludźmi i oddalisz się od nich. Później trudno będzie wrócić do dawnych relacji.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Jako lew często dominujesz. Według horoskopu ktoś z twojego otoczenia odbiera to jako arogancję. Spójrz prawdziwe w oczy – odrobina elastyczności na pewno ci nie zaszkodzi, a może wpłynąć na poprawę wizerunku. Pokaż, że masz dobre intencje, dzięki czemu nawiążesz znajomości, które przydadzą się szybciej niż myślisz. Nie zapominaj przy tym o rodzinie – ostatnio ją zaniedbujesz.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop mówi, że przesadnie skupiasz się na niepowodzeniach, co blokuje twoje działania. Nie cofaj się w pół kroku – przecież masz duże ambicje. Ciągle niezadowolenie z siebie za chwilę przesłoni ci to, co znajduje się na szczycie twojej hierarchii wartości. Potrzebujesz dystansu, dlatego zrób sobie przerwę od codzienności. Wyskocz gdzieś na dzień lub dwa i postaraj się choć raz nie szukać logicznego uzasadnienia dla wszystkiego, co robisz.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop zapowiada, że twoje niesamowite wyczucie taktu tym razem uratuje ci skórę. Wykorzystaj swoje zdolności dyplomatyczne, a unikniesz poważnych tarapatów. Jeśli wypracujesz uczciwy kompromis, na długo odzyskasz upragniony spokój ducha. Spróbuj powstrzymać wrodzoną niechęć do tego, co płytkie i pospolite. W przeciwnym razie przysporzysz sobie wrogów. Szerokim łukiem omijaj egocentryczną rybę, z którą nigdy nie znajdziesz wspólnego języka.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według horoskopu musisz przestać traktować życie jak pole nieustannej walki. Zrozum, że nie wszyscy widzą w tobie potencjalnego rywala. Trudno jest cieszyć się z sukcesów w samotności, więc nie skazuj się na nią ciągłą agresją i podejrzliwością. Pohamuj skłonności do ironii. Choć nieraz okazała się twoim sprzymierzeńcem, dziś może wywołać więcej szkody niż pożytku.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twój horoskop na dziś zdradza, że pora zwolnić tempo. Musisz wreszcie zatroszczyć się o swoje zdrowie, bo bez niego nie zajdziesz daleko. Istnieje duże ryzyko, że nabawisz się kontuzji, która unieruchomi cię na wiele tygodni. Choć to nie w twoim stylu, staraj się unikać jakiegokolwiek ryzyka. Poświęć trochę wolnego czasu dla kogoś, kto kiedyś zajmował ważne miejsce w twoim życiu. Odświeżona znajomość może okazać się inspirująca.