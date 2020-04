Horoskop dzienny na sobotę 18 kwietnia 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wodnik poświęci dzień na pomaganie innym. Czy to sąsiad w potrzebie czy członek rodziny. Każdy dziś będzie mógł liczyć na Wodnika i jego dobre serce. Tylko Wieczorem znajdź czas na odpoczynek, też Ci będzie potrzebny po całym dniu. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Wszystko co ważne załatwiaj rano. Po południu nie będziesz mieć do tego głowy. Uważaj szczególnie na zakupach. Moment nieuwagi może się dla ciebie skończyć utratą portfela. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Twoje myśli będą krążyły wokół finansów i przyszłości. Nagle zaczniesz zastanawiać się czy nie kupić domku na wsi lub by nie zainwestować w sprzęt do przetrwania. Na szczęście nie będziesz się za dużo nad tym zastanawiać i wieczorem już tylko będziesz sprawdzać stany kąt. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Uważaj za kierownicą. Nie śpiesz się i patrz na innych. Nie wdawaj się w dyskusję w sklepie, a już na pewno nie udowadniaj na siłę Policji, że masz rację. Jak masz dochodzić swoich racji to szykuj portfel. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Jak będziesz robić porządki lub jakieś inne drobne fizyczne prace to uważaj. Nie tylko, że nie za dużo zdziałasz, ale na dodatek masz dziś skłonność do wypadków. Dlatego uważaj a jak zobaczysz, że wszystko leci Ci z rąk, to zrób sobie przerwę. Dowiedz się więcej u Eksperta!